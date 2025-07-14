ТАСС: причиной смерти Юрия Мороза стал рак поджелудочной железы

Режиссер родился в Краснодоне Ворошиловградской (ныне Луганской) области 29 сентября 1956 г. Являлся выпускником Школы-студии МХАТ и режиссерского факультета ВГИКа. С 1979 по 1987 г. был актером Московского театра им. Ленинского комсомола («Ленком»). Дебютировал в дилогии Сергея Герасимова «Юность Петра» и «В начале славных дел». Известен по роли Тони в мюзикле «Принцесса цирка». Выступил режиссером в сериалах «Каменская», «Братья Карамазовы», «Угрюм-река» и др.