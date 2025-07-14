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Доступ в мавзолей Ленина ограничат 19 июля

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19 июля мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены будут закрыты для посещения. В этот день доступ на объекты временно приостановят. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу охраны России.

Точные причины временного закрытия не сообщаются. Согласно установленному графику, мавзолей доступен для посещения по вторникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям с 10:00 до 13:00.

В мае Минкульт заключил госконтракт на проведение реставрационных работ в мавзолее. Срок сдачи назначен на 19 июня 2027 г.

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