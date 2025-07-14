Путин указал на нехватку женского населения в России
В России ощущается нехватка женского населения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по социальным вопросам, передает Кремль.
«Хорошо помним, наверное, известную песню с советских времен, когда девочки пришли на танцы и стоят некоторые в сторонке, потому что на 10 девчонок, по статистике, девять ребят. Я так понял, статистика у нас поменялась», — сказал президент.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова подтвердила, что в прошлом году 51% новорожденных в стране составили мальчики. Путин пояснил, что в периоды Великой Отечественной войны и девяностых годов в стране резко сократилось количество женщин, находящихся в репродуктивном возрасте. Он добавил, что именно поэтому власти РФ делают ставку на многодетность.
В ходе того же мероприятия Голикова сообщила, что количество женщин репродуктивного возраста в России к 2046 г. сократится до 27 млн с нынешних 34 млн. По данным вице-премьера, средний возраст рождения в РФ составляет 29 лет, а возраст рождения первого ребенка – 26. При этом самой низкой по численности категорией россиянок к следующему году станут женщины в возрасте 20–29 лет (7,18 млн человек). По прогнозам, их количество увеличится до 9,38 млн только к 2038 г.