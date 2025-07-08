Голикова заявила об убывающей траектории числа женщин репродуктивного возраста
Количество женщин репродуктивного возраста в России к 2046 г. сократится до 27 млн с нынешних 34 млн. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«То есть мы с вами, к сожалению, живем на убывающей траектории основной репродуктивной группы населения», – сказала она на заседании фракции КПРФ (цитата по ТАСС).
По данным вице-премьера, средний возраст всех рождений в РФ составляет 29 лет, а возраст рождения первого ребенка – 26. При этом самой низкой по численности категорией россиянок к следующему году станут женщины в возрасте 20–29 лет (7,18 млн человек). По прогнозам, их количество увеличивается до 9,38 млн только к 2038 г.
Экономисты предложили меры стоимостью 4,4 трлн руб. для улучшения демографии. Это позволит выполнить цель президента по увеличению суммарного коэффициента рождаемости (СКР). Об этом говорится в исследовании «Агент-ориентированное моделирование для оценки достижимости целей демографической политики». Президент России Владимир Путин поручил повысить СКР до 1,6 к 2030 г. и до 1,8 к 2036 г.