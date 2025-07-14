«Аэрофлот» разрешил пассажирам перевозить два контейнера с животными
«Аэрофлот» предложил пассажирам перевозить в салоне питомцев сразу в двух контейнерах, в каждом из которых может быть до трех животных, сообщила пресс-служба авиакомпании. Услуга называется «Перевозка животного-компаньона на пассажирском кресле».
Как указано в сообщении, подать заявку на получение этой услуги можно не менее чем за 36 часов до отправления рейса. В этом случае один контейнер будет находиться под сиденьем впереди стоящего кресла, а второй – на другом пассажирском кресле. Во втором случае клиент авиакомпании должен иметь с собой две непромокаемые пеленки. В публикации говорится, что эта мера необходима для предотвращения загрязнения сиденья. Кроме того, переноска будет закреплена ремнями безопасности.
«Аэрофлот» – российская авиакомпания. Она входит в состав одноименной группы, в которую также включены компании «Россия» и «Победа». В 2024 г. воздушные суда «Аэрофлота» перевезли 30,1 млн клиентов. С учетом пассажиров других авиакомпаний группы – 55,3 млн. 2 июля стало известно, что «Аэрофлот» выплатит первые с 2019 г. дивиденды – 5,27 руб. на акцию, такое решение приняли акционеры на общем годовом собрании. На выплаты компания направит 20,9 млрд руб. – 95% прибыли по РСБУ.