«Аэрофлот» разрешил пассажирам перевозить два контейнера с животными

Как указано в сообщении, подать заявку на получение этой услуги можно не менее чем за 36 часов до отправления рейса. В этом случае один контейнер будет находиться под сиденьем впереди стоящего кресла, а второй – на другом пассажирском кресле. Во втором случае клиент авиакомпании должен иметь с собой две непромокаемые пеленки. В публикации говорится, что эта мера необходима для предотвращения загрязнения сиденья. Кроме того, переноска будет закреплена ремнями безопасности.