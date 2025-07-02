«Аэрофлот» выплатит первые с 2019 года дивиденды – 5,27 рубля на акцию
На дивиденды направят 20,9 млрд руб. – 95% прибыли по РСБУ. Оставшиеся 993 млн руб. пойдут в резервный фонд. Реестр акционеров, имеющих право на получение выплат, закроется 18 июля.
Также акционеры утвердили участие компании в ассоциации «Альянс в области искусственного интеллекта» и одобрили ряд сделок с заинтересованностью. В их числе – передача рейсов авиакомпании «Россия» под коммерческое управление «Аэрофлота» и страхование ответственности руководства.
Кроме того, был избран новый состав совета директоров из 12 человек. Имена членов не раскрываются. Аудитором на 2025 г. назначено АО «Юникон».
30 мая «Аэрофлот» отчитался о финансовых результатах за I квартал 2025 г. Выручка выросла до 190,2 млрд руб., чистая прибыль – до 26,9 млрд руб. против 1,1 млрд руб. годом ранее. Пассажиропоток составил 11,6 млн человек (+0,8% к I кварталу 2024 г.), в том числе 8,7 млн – на внутренних рейсах и 3 млн – на международных.