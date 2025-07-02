«Аэрофлот» выплатит первые с 2019 года дивиденды – 5,27 рубля на акцию

30 мая «Аэрофлот» отчитался о финансовых результатах за I квартал 2025 г. Выручка выросла до 190,2 млрд руб., чистая прибыль – до 26,9 млрд руб. против 1,1 млрд руб. годом ранее. Пассажиропоток составил 11,6 млн человек (+0,8% к I кварталу 2024 г.), в том числе 8,7 млн – на внутренних рейсах и 3 млн – на международных.