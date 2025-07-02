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«Аэрофлот» выплатит первые с 2019 года дивиденды – 5,27 рубля на акцию

Ведомости

Акционеры «Аэрофлота» одобрили выплату дивидендов за 2024 г. в размере 5,27 руб. на одну обыкновенную акцию. Решение принято по итогам заочного голосования, сообщили в компании. Это первая дивидендная выплата с 2019 г.

На дивиденды направят 20,9 млрд руб. – 95% прибыли по РСБУ. Оставшиеся 993 млн руб. пойдут в резервный фонд. Реестр акционеров, имеющих право на получение выплат, закроется 18 июля.

Также акционеры утвердили участие компании в ассоциации «Альянс в области искусственного интеллекта» и одобрили ряд сделок с заинтересованностью. В их числе – передача рейсов авиакомпании «Россия» под коммерческое управление «Аэрофлота» и страхование ответственности руководства.

Кроме того, был избран новый состав совета директоров из 12 человек. Имена членов не раскрываются. Аудитором на 2025 г. назначено АО «Юникон».

30 мая «Аэрофлот» отчитался о финансовых результатах за I квартал 2025 г. Выручка выросла до 190,2 млрд руб., чистая прибыль – до 26,9 млрд руб. против 1,1 млрд руб. годом ранее. Пассажиропоток составил 11,6 млн человек (+0,8% к I кварталу 2024 г.), в том числе 8,7 млн – на внутренних рейсах и 3 млн – на международных.

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