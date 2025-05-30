Выручка «Аэрофлота» за I квартал 2025 года выросла до 190,2 млрд рублей
Выручка группы «Аэрофлот» за I квартал 2025 г. увеличилась на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 190,2 млрд руб. Рост был обусловлен изменением доходных ставок и увеличением пассажирооборота. Об этом говорится в опубликованной отчетности компании по МСФО.
Показатель EBITDA составил 49 млрд руб., что ниже результата I квартала 2024 г. Снижение связано с ростом расходов на обслуживание пассажиров, аэропортовые сборы, оплату труда и техническое обслуживание.
Чистая прибыль компании за отчетный период выросла до 26,9 млрд руб. против 1,1 млрд руб. годом ранее. Этот результат включает эффект положительной валютной переоценки в размере 27,3 млрд руб., а также ряд других факторов.
В I квартале группа «Аэрофлот» перевезла 11,6 млн пассажиров, что на 0,8% больше показателя аналогичного периода 2024 г. На внутренних направлениях пассажиропоток увеличился на 0,2%, достигнув 8,7 млн человек, а на международных – на 2,9% до 3 млн пассажиров. Процент загрузки пассажирских кресел составил 88,1%. Пассажирооборот вырос на 2,2%, а предельный пассажирооборот увеличился на 2,5%.
4 марта компания сообщила о чистой прибыли в размере 55 млрд руб. по МСФО по итогам 2024 г. Скорректированная чистая прибыль составила 64,2 млрд руб. против убытка в 1 млрд руб. в 2023 г. Выручка за 2024 г. выросла на 40% по сравнению с 2023 г., достигнув 856,8 млрд руб. Впервые с 2019 г. «Аэрофлот» завершил финансовый год с чистой прибылью.