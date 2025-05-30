Выручка «Аэрофлота» за I квартал 2025 года выросла до 190,2 млрд рублей

4 марта компания сообщила о чистой прибыли в размере 55 млрд руб. по МСФО по итогам 2024 г. Скорректированная чистая прибыль составила 64,2 млрд руб. против убытка в 1 млрд руб. в 2023 г. Выручка за 2024 г. выросла на 40% по сравнению с 2023 г., достигнув 856,8 млрд руб. Впервые с 2019 г. «Аэрофлот» завершил финансовый год с чистой прибылью.