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Выручка «Аэрофлота» за I квартал 2025 года выросла до 190,2 млрд рублей

Ведомости

Выручка группы «Аэрофлот» за I квартал 2025 г. увеличилась на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 190,2 млрд руб. Рост был обусловлен изменением доходных ставок и увеличением пассажирооборота. Об этом говорится в опубликованной отчетности компании по МСФО.

Показатель EBITDA составил 49 млрд руб., что ниже результата I квартала 2024 г. Снижение связано с ростом расходов на обслуживание пассажиров, аэропортовые сборы, оплату труда и техническое обслуживание.

Чистая прибыль компании за отчетный период выросла до 26,9 млрд руб. против 1,1 млрд руб. годом ранее. Этот результат включает эффект положительной валютной переоценки в размере 27,3 млрд руб., а также ряд других факторов.

В I квартале группа «Аэрофлот» перевезла 11,6 млн пассажиров, что на 0,8% больше показателя аналогичного периода 2024 г. На внутренних направлениях пассажиропоток увеличился на 0,2%, достигнув 8,7 млн человек, а на международных – на 2,9% до 3 млн пассажиров. Процент загрузки пассажирских кресел составил 88,1%. Пассажирооборот вырос на 2,2%, а предельный пассажирооборот увеличился на 2,5%.

4 марта компания сообщила о чистой прибыли в размере 55 млрд руб. по МСФО по итогам 2024 г. Скорректированная чистая прибыль составила 64,2 млрд руб. против убытка в 1 млрд руб. в 2023 г. Выручка за 2024 г. выросла на 40% по сравнению с 2023 г., достигнув 856,8 млрд руб. Впервые с 2019 г. «Аэрофлот» завершил финансовый год с чистой прибылью.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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