Чистая прибыль «Аэрофлота» в 2024 году по МСФО достигла 55 млрд рублей

Пассажиропоток группы «Аэрофлот» в 2024 г. вырос на 16,8% по сравнению с прошлым годом, достигнув 55,3 млн человек. Этот показатель превысил объемы пассажирских перевозок до пандемии в 2019 г., если не учитывать международный трансфер. Процент заполненности пассажирских кресел также увеличился, составив 89,6%, что на 2,1 п. п. выше, чем в прошлом году.