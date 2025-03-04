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Чистая прибыль «Аэрофлота» в 2024 году по МСФО достигла 55 млрд рублей

Ведомости

За 2024 г. чистая прибыль «Аэрофлота» составила 55 млрд руб. Это следует из опубликованных данных группы по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Скорректированная чистая прибыль составила 64,2 млрд руб. против убытка в 1 млрд руб. по итогам 2023 г. Выручка же выросла на 40% по сравнению с 2023 г., достигнув 856,8 млрд руб. В компании отметили, что впервые с 2019 г. она завершила финансовый год с чистой прибылью.

Пассажиропоток группы «Аэрофлот» в 2024 г. вырос на 16,8% по сравнению с прошлым годом, достигнув 55,3 млн человек. Этот показатель превысил объемы пассажирских перевозок до пандемии в 2019 г., если не учитывать международный трансфер. Процент заполненности пассажирских кресел также увеличился, составив 89,6%, что на 2,1 п. п. выше, чем в прошлом году.

По информации «Аэрофлота», на внутренних рейсах пассажиропоток возрос на 12,8%, составив 42,6 млн пассажиров. Тогда как на международных направлениях этот показатель увеличился на 32,7%, достигнув 12,7 млн пассажиров. Пассажирооборот в целом вырос на 20,8%.

«За два прошедших года реализации планов развития группа нарастила пассажиропоток на почти 15 млн пассажиров, что обеспечило необходимый эффект масштаба для покрытия постоянных затрат», – прокомментировал первый заместитель генерального директора по коммерции и финансам ПАО «Аэрофлот» Андрей Чиханчин.

В компании отметили, что совокупный налет по флоту превысил 1 млн часов, что демонстрирует рост на 15,1% по сравнению с 2023 г.

3 марта стало известно, что совет директоров «Аэрофлота» обновил дивидендную политику. В планах группы направлять на выплаты инвесторам 50% годовой чистой прибыли по МСФО, скорректированной на неденежные факторы в соответствии с требованиями правительства.

В последний раз группа, включающая сам «Аэрофлот», авиакомпанию «Россия» и лоукостер «Победа», платила дивиденды в 2018 г. Сумма выплат составила 2,9 млрд руб. – 50% от чистой прибыли по МСФО, что соответствует 50% от чистой прибыли по МСФО. На одну акцию пришлось по 2,6877 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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