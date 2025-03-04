Чистая прибыль «Аэрофлота» в 2024 году по МСФО достигла 55 млрд рублей
За 2024 г. чистая прибыль «Аэрофлота» составила 55 млрд руб. Это следует из опубликованных данных группы по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
Скорректированная чистая прибыль составила 64,2 млрд руб. против убытка в 1 млрд руб. по итогам 2023 г. Выручка же выросла на 40% по сравнению с 2023 г., достигнув 856,8 млрд руб. В компании отметили, что впервые с 2019 г. она завершила финансовый год с чистой прибылью.
Пассажиропоток группы «Аэрофлот» в 2024 г. вырос на 16,8% по сравнению с прошлым годом, достигнув 55,3 млн человек. Этот показатель превысил объемы пассажирских перевозок до пандемии в 2019 г., если не учитывать международный трансфер. Процент заполненности пассажирских кресел также увеличился, составив 89,6%, что на 2,1 п. п. выше, чем в прошлом году.
По информации «Аэрофлота», на внутренних рейсах пассажиропоток возрос на 12,8%, составив 42,6 млн пассажиров. Тогда как на международных направлениях этот показатель увеличился на 32,7%, достигнув 12,7 млн пассажиров. Пассажирооборот в целом вырос на 20,8%.
«За два прошедших года реализации планов развития группа нарастила пассажиропоток на почти 15 млн пассажиров, что обеспечило необходимый эффект масштаба для покрытия постоянных затрат», – прокомментировал первый заместитель генерального директора по коммерции и финансам ПАО «Аэрофлот» Андрей Чиханчин.
В компании отметили, что совокупный налет по флоту превысил 1 млн часов, что демонстрирует рост на 15,1% по сравнению с 2023 г.
3 марта стало известно, что совет директоров «Аэрофлота» обновил дивидендную политику. В планах группы направлять на выплаты инвесторам 50% годовой чистой прибыли по МСФО, скорректированной на неденежные факторы в соответствии с требованиями правительства.
В последний раз группа, включающая сам «Аэрофлот», авиакомпанию «Россия» и лоукостер «Победа», платила дивиденды в 2018 г. Сумма выплат составила 2,9 млрд руб. – 50% от чистой прибыли по МСФО, что соответствует 50% от чистой прибыли по МСФО. На одну акцию пришлось по 2,6877 руб.