«Аэрофлот» примет решение о выплатах дивидендов за 2024 год по новым правилам

«Аэрофлот» примет решение о выплатах дивидендов за 2024 год по новым правиламНо аналитики пока не уверены в том, что группа решится делиться прибылью с акционерами
Совет директоров «Аэрофлота» обновил дивидендную политику: группа планирует направлять на выплаты инвесторам 50% годовой чистой прибыли по МСФО, скорректированной на неденежные факторы в соответствии с требованиями правительства. Действующая дивполитика ПАО «Аэрофлот» предполагает выплаты 25% от чистой прибыли по МСФО за предыдущий год.
Последний раз группа, включающая сам «Аэрофлот», авиакомпанию «Россия» и лоукостер «Победа», платила дивиденды по итогам 2018 г. Тогда выплаты составили 2,9 млрд руб. – 50% от чистой прибыли по МСФО, или по 2,6877 руб. на бумагу.
Но уже за 2019 г. на фоне начавшейся пандемии коронавируса группа дивиденды не платила, а в 2020 г. из-за закрытия международных авиаперевозок выручка «Аэрофлота» по МСФО упала на 55,4% до 302,2 млрд руб., скорректированный чистый убыток составил 113,1 млрд руб. Пассажиропоток группы также рухнул на 50% до 30,2 млн человек. С 2022 г. на бизнес группы влияли западные санкции и прекращение полетов российских перевозчиков в недружественные страны.
В итоге уровня доковидного 2019 года в 60,7 млн пассажиров «Аэрофлот» так еще и не достиг: в 2024 г. перевозки группы выросли на 16,8% до 55,3 млн человек. Но уже осенью 2024 г. генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский допускал возможность возобновления выплат акционерам по итогам года. При этом аналитики, опрошенные «Ведомостями», затруднились однозначно ответить на вопрос, выплатит ли компания дивиденды по итогам 2024 г.
Новая дивидендная политика «Аэрофлота» направлена на увеличение прозрачности выплат, также должен соблюдаться баланс между интересами акционеров и устойчивостью компании, объявила группа. Но совет директоров может принять решение о дополнительной корректировке доли чистой прибыли, учитывая ситуацию в отрасли, финансовые потребности и планы развития, предупредил «Аэрофлот».
Решение «Аэрофлота» повысить целевой уровень выплат инвесторам не стало неожиданностью, говорит аналитик инвесткомпании «Финам» Саид Керимханов. «Это был вопрос времени, когда «Аэрофлот» перейдет к стандартным для госкомпаний правилам», – объяснил он.
С июля 2021 г. государственные компании обязаны направлять на дивиденды не менее 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО, исключая доходы и расходы, не подтвержденные денежными потоками (например, переоценка активов или разница в курсах валют). Если сумма выплат превышает чистую прибыль, то используется нераспределенная. Для предприятий ОПК возможны исключения с одобрения правительства.
Обыкновенные акции «Аэрофлота» на Мосбирже после новости об изменении дивполитики прибавили в цене почти 2%, хотя с начала торгов снижались более чем на 3%. Но затем бумаги скорректировались и по итогам основных торгов прибавили 0,76% до 74,15 руб. за штуку. В то же время индекс Мосбиржи опустился на 1,71%.
28 февраля акции «Аэрофлота» росли в цене на фоне предложения российского МИДа восстановить прямое авиасообщение с США. На пике стоимость бумаг достигала 74,7 руб., тогда как до сообщения была ниже 72 руб.
По РСБУ «Аэрофлот» завершил 2024 г. с чистой прибылью в 22 млрд руб., тогда как годом ранее зафиксировал убыток в 29,5 млрд руб. Публикацию годовой отчетности по МСФО компания запланировала на 4 марта 2025 г. Скорректированная чистая прибыль по итогам года может превысить 60 млрд руб., ожидает аналитик «Цифра брокера» Кирилл Климентьев.
За первые три квартала 2024 г. группа увеличила выручку по МСФО к тому же периоду 2023 г. на 44,3% до 636,56 млрд руб., скорректированная EBITDA поднялась на 31,6% до 184,26 млрд руб. Скорректированная прибыль по МСФО за период составила 48,6 млрд руб. против скорректированного убытка в 2,6 млрд руб. за январь – сентябрь 2023 г.
В инвестбанке «Синара» не ожидают выплат от «Аэрофлота», так как компания сохраняет отрицательный капитал. Климентьев также допускает, что компания может отказаться от дивидендов, чтобы наладить финансовое положение – «Аэрофлот» получает чистую прибыль по итогам года впервые с 2019 г.
К тому же сейчас бизнес перевозчика субсидируется за счет льготного лизинга после 2022 г. и с точки зрения основного акционера – государства – достаточно спорно рекомендовать дивиденды, одновременно субсидируя бизнес, указал Климентьев. К постоянной выплате дивидендов бизнес сможет вернуться после двух-трех лет работы со схожей эффективностью, ожидает он.
А вот в брокере БКС считают вероятной выплату дивидендов «Аэрофлотом» по итогам 2024 г., говорит старший аналитик Дмитрий Булгаков. В «Финаме» также это допускают, так как результаты за 2024 г., скорее всего, будут соответствовать условиям дивидендной политики, говорит Керимханов. Но, учитывая нераспределенный убыток, масштабную инвестиционную кампанию, необходимость обновлять парк и увеличивать количество рейсов и маршрутов, аналитик сомневается, что дивиденды будут объявлены. Если «Аэрофлот» в 2025 г. сможет покрыть нераспределенный убыток либо приблизиться к положительному значению, то сценарий выплаты дивидендов за 2025 г. очень вероятен, добавил он.
Если «Аэрофлот» выплатит дивиденды, они могут составить более 8 руб. на акцию (доходность более 11%) при скорректированной прибыли по МСФО в 60 млрд руб., считает Климентьев. В БКС ожидают более скромные выплаты и предлагают ориентироваться на чистую прибыль по РСБУ (22 млрд руб. по итогам прошлого года) как на максимально возможный объем.