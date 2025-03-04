«Аэрофлот» примет решение о выплатах дивидендов за 2024 год по новым правилам

В итоге уровня доковидного 2019 года в 60,7 млн пассажиров «Аэрофлот» так еще и не достиг: в 2024 г. перевозки группы выросли на 16,8% до 55,3 млн человек. Но уже осенью 2024 г. генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский допускал возможность возобновления выплат акционерам по итогам года. При этом аналитики, опрошенные «Ведомостями», затруднились однозначно ответить на вопрос, выплатит ли компания дивиденды по итогам 2024 г.