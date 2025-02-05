Пассажиропоток российских авиакомпаний в 2025 году пойдет на спад

Пассажиропоток российских авиакомпаний в 2025 году пойдет на спадПоддержать его могут «мокрый лизинг» самолетов и развитие инфраструктуры
Росавиация ожидает, что перевозки пассажиров отечественными авиакомпаниями в этом году составят 109,7 млн человек. Об этом 5 февраля на форуме NAIS-2025 сообщил руководитель федерального агентства Дмитрий Ядров.
В 2024 г. ими было перевезено 111,6 млн человек – на 6% больше по сравнению с 2023 г. В текущем году, исходя из прогнозов Росавиации, снижение может составить почти 2% к результатам 2024 г. Для сравнения: в 2022 г. авиатрафик снизился на 14% к 2021 г. примерно до 95 млн человек.
По словам Ядрова, из общего прогнозного объема перевозок на внутренние линии будет приходиться 83,3 млн пассажиров (-1,5% к 2024 г.), на международные – 26,4 млн человек (-2%). По его словам, сейчас в парке российских авиакомпаний около 1135 воздушных судов (ВС) и «их выбытия не видно».
Невозможность эксплуатантов ВС обновлять парк в текущих условиях привела к существенному росту нагрузки на имеющийся флот, отметил на пленарном заседании NAIS-2025 министр транспорта Роман Старовойт. Нарастить эффективность полетов в сложившейся ситуации можно за счет строительства новой аэропортовой инфраструктуры и механизма «мокрого лизинг» воздушных судов, добавил он.
«Мокрый лизинг» – это вариант аренды самолета, когда одна авиакомпания передает его во временное пользование другой вместе с экипажем, но сохраняет за собой обеспечение летной годности ВС, выполняет его техобслуживание, оплачивает страховку. Арендатор эксплуатирует борт согласно своему расписанию полетов и под своим кодом по классификации Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Например, для «Аэрофлота» это будет код SU.
В России такой вариант аренды самолета для перевозок на внутренних линиях стал доступен с 1 сентября 2024 г. Идею разрешить «мокрый лизинг» ВС активно продвигали S7 и «Аэрофлот». Последний к концу ноября взял таким образом в аренду три широкофюзеляжных самолета Airbus A330 у IFly. Суда предполагается использовать на дальневосточных направлениях в периоды повышенного спроса.
Кроме того, крупнейшие аэропортовые холдинги – «Аэропорты регионов» и «Новапорт» планируют в 2025 г. достроить и ввести максимальный за последние годы объем площадей пассажирских терминалов в региональных аэропортах («Ведомости» писали об этом 29 января). Совокупно эти холдинги и их компании планируют завершить модернизацию и строительство шести терминалов площадью 179 000 кв. м. Накопленный объем инвестиций в эти проекты – 99 млрд руб. Речь идет об инфраструктуре в аэропортах Минеральных Вод, Мурманска, Барнаула, Петропавловска-Камчатского, Благовещенска и Оренбурга.
Исполнительный директор отраслевого агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев констатирует отсутствие профицита провозных емкостей у российских авиаперевозчиков в 2025 г. несмотря на то, что иностранный флот выходит из строя «менее активно, чем ожидалось». Эксперт допускает, что спрос на авиаперевозки в этом году может перестать расти – инфляция (и, как следствие, рост цен на билеты) может отодвинуть авиаперелеты «как сервис не первой значимости».
Инфляция в России на неделе с 21 по 27 января 2025 г. (последние доступные данные) составила 0,22%, снизившись с предыдущего значения неделей ранее в 0,25%. В годовом выражении показатель продолжает расти и достиг отметки 9,95%, следует из данных Минэкономразвития.