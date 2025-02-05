Пассажиропоток российских авиакомпаний в 2025 году пойдет на спад

В 2024 г. ими было перевезено 111,6 млн человек – на 6% больше по сравнению с 2023 г. В текущем году, исходя из прогнозов Росавиации, снижение может составить почти 2% к результатам 2024 г. Для сравнения: в 2022 г. авиатрафик снизился на 14% к 2021 г. примерно до 95 млн человек.