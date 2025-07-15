В Воронеже введен режим ЧС после беспилотной атаки ВСУ

«В каждом районе города уже формируются ремонтно-восстановительные бригады, в которые будут привлечены сотрудники Госжилинспекции, Фонда капитального ремонта, управляющих компаний и специалисты строительных компаний региона», – написал он. Кроме того, жители города, которые сейчас не могут вернуться в свои квартиры, будут при желании находиться в пунктах временного размещения (ПВР), указал губернатор.