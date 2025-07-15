В Воронеже введен режим ЧС после беспилотной атаки ВСУ

В Воронеже введен режим ЧС после беспилотной атаки ВСУЧисло пострадавших выросло до 24
В Воронеже ввели режим ЧС для устранения последствий террористической атаки, сообщил в Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев. Количество пострадавших от ударов украинских БПЛА возросло до 24 человек, четверо из них – несовершеннолетние.
17 человек, по сообщению губернатора, проходят лечение в медицинских учреждениях Воронежа, в их числе дети. Остальные пострадавшие получают помощь амбулаторно.
Гусев также заявил о создании в правительстве области оперативного штаба.
Как сообщил губернатор, сейчас известно о повреждении 12 многоквартирных и трех частных домов. Кроме того, пострадали несколько автомобилей. Также повреждения получили бизнес-центр и ряд торговых объектов.
«В каждом районе города уже формируются ремонтно-восстановительные бригады, в которые будут привлечены сотрудники Госжилинспекции, Фонда капитального ремонта, управляющих компаний и специалисты строительных компаний региона», – написал он. Кроме того, жители города, которые сейчас не могут вернуться в свои квартиры, будут при желании находиться в пунктах временного размещения (ПВР), указал губернатор.
Рано утром 15 июля Воронежская область подверглась налету беспилотников. Минобороны сообщало о 12 воздушных целях, уничтоженных российскими силами противовоздушной обороны (ПВО). По данным на 08:56 было известно о 16 пострадавших. Из них 15 человек, включая подростка, были ранены в Центральном и Коминтерновском районах Воронежа. Мэр Воронежа Сергей Петрин подчеркивал, что оперативные службы перекрыли движение транспорта на некоторых участках центральной части города.