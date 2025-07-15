Путин провел встречу с президентом РАН Геннадием Красниковым

Он также сообщил о совместном плане с Минпросвещения по разработке единых учебников по ключевым естественно-научным дисциплинам – математике, физике, химии, биологии и информатике. Согласно утвержденному графику, новые учебники, созданные при участии РАН, могут быть внедрены в образовательный процесс к 1 сентября 2027 г.