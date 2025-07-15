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Путин провел встречу с президентом РАН Геннадием Красниковым

Ведомости

В ходе рабочей встречи президент РФ Владимир Путин и глава РАН Геннадий Красников рассмотрели вопросы научно-экспертной поддержки государственных решений, формирования госзадания для академии, а также приоритеты фундаментальной науки в сфере обороны и безопасности, сообщается в Telegram-канале Кремля.

Красников отметил важность экспертизы учебников, напомнив о подписанном в августе 2024 г. законе, который закрепил обязательную проверку школьных учебников РАН. По его словам, академия уже провела 346 экспертиз учебных пособий.

Он также сообщил о совместном плане с Минпросвещения по разработке единых учебников по ключевым естественно-научным дисциплинам – математике, физике, химии, биологии и информатике. Согласно утвержденному графику, новые учебники, созданные при участии РАН, могут быть внедрены в образовательный процесс к 1 сентября 2027 г.

Глава РАН рассказал о возобновленной в 2023 г. оборонной научной программе, отметив ее востребованность и строгий отбор проектов (лишь 25% заявок получают финансирование). Особые успехи достигнуты в гиперзвуковых технологиях, о чем будет подготовлен специальный доклад.

Красников обратил внимание на южные регионы России. Он сообщил об открытии представительства РАН в Донецке, согласованном с главой ДНР Денисом Пушилиным, где представителем академии назначена ректор Донецкого государственного университета Светлана Беспалова. Особое внимание было уделено созданию научно-образовательного центра «Кузбасс – Донбасс», который занимается решением схожих проблем двух угольных регионов – затоплением шахт, изменением грунтов и ухудшением качества воды.

В мае Путин занял пост председателя попечительского совета РАН. В состав совета также вошли председатель правительства Михаил Мишустин, вице-премьер Татьяна Голикова, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Минобороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, Красников и др.

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