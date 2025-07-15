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Госдума закрепила в законодательстве понятие «студенческая семья»

Ведомости

Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект, который официально закрепляет значение термина «студенческая семья». Участникам такого союза, состоящим в браке, обязательно должно быть 35 и менее лет. Они также могут быть единственными родителями (усыновителями), передает ТАСС.

Обязательным условием для попадание под понятие «студенческая семья» должно быть обучение обоих по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования. Поддержка подобных семей, как и «молодых семей», оказывается государством отдельно от тех мер, которые предназначены молодым гражданам в целом.

В октябре 2024 г. группа депутатов и сенаторов во главе с вице-спикером Госдумы Анной Кузнецовой внесла законопроект. Он был принят в первом чтении уже в ноябре 2024 г.

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