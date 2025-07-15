Госдума закрепила в законодательстве понятие «студенческая семья»

Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект, который официально закрепляет значение термина «студенческая семья». Участникам такого союза, состоящим в браке, обязательно должно быть 35 и менее лет. Они также могут быть единственными родителями (усыновителями), передает ТАСС.