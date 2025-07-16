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На Дальнем Востоке нашли обломки пропавшего Ми-8

Ведомости

Вертолет Росавиации обнаружил место падения пропавшего на Дальнем Востоке вертолета Ми-8. Об этом говорится в сообщении МЧС России.

Обломки воздушного судна были найдены в районе мыса Гадикан.

«Спасатели МЧС России следуют к месту для обследования территории», – говорится в сообщении.

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Взлет» пропал на Дальнем Востоке 14 июля во время перелета из Охотска в Магадан. Источник ТАСС в оперативных службах сообщал, что в установленное время экипаж не вышел на связь. Предварительно, на борту находились пять человек, включая трех членов экипажа и двух техников. Они направлялись в пункт назначения после выполнения ремонтных работ.

Пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России сообщала, что спасатели и навигационные службы не смогли зафиксировать сигнал аварийного радиомаяка пропавшего вертолета. Следователи начали проверку по признакам преступления по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц).

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