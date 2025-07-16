На Дальнем Востоке нашли обломки пропавшего Ми-8

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Взлет» пропал на Дальнем Востоке 14 июля во время перелета из Охотска в Магадан. Источник ТАСС в оперативных службах сообщал, что в установленное время экипаж не вышел на связь. Предварительно, на борту находились пять человек, включая трех членов экипажа и двух техников. Они направлялись в пункт назначения после выполнения ремонтных работ.