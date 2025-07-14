Вертолет Ми-8 пропал на Дальнем Востоке
Вертолет Ми-8 авиакомпании «Взлет» пропал на Дальнем Востоке при перелете из Охотска в Магадан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Источник агентства уточнил, что экипаж не вышел на связь в установленное время. По предварительным данным, на борту находятся пять человек, среди них три члена экипажа и два техника. Они направлялись в пункт назначения после выполнения ремонтных работ.
На поиски из Охотска вылетел вертолет Ми-8, из Магадана направился самолет Ан-26.
10 июня пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил, что в Якутии ведутся поиски самолета Ан-2. Борт не вышел на связь в запланированное время. Воздушное судно совершало полет в интересах охраны лесов в Томпонском улусе, когда сработал аварийный радиомаяк. На его поиски вылетал вертолет Росавиации Ми-8 с сотрудниками Якутской региональной поисково-спасательной базы.
Позднее самолет нашли в Якутии. По словам министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Евгения Перфильева, все члены экипажа оказались живы.