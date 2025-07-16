В Воронеже скончался один из пострадавших при атаке БПЛА
Скончался мужчина, находившийся в коме после ранения при атаке беспилотных летательных аппаратов на Воронеж. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
Глава региона напомнил, что мужчина впал в кому после тяжелого ранения головы. Гусев выразил соболезнования родным погибшего, пообещав всю необходимую помощь.
Губернатор также рассказал, что в одной из больниц пришли в сознание двое тяжело раненных при атаке беспилотников. По его словам, медики отмечают положительную динамику.
Воронежская область подверглась налету беспилотников ранним утром 15 июля. Минобороны сообщало о 12 воздушных целях, уничтоженных российскими силами противовоздушной обороны (ПВО). В Воронеже от ударов БПЛА пострадали 24 человека, включая четверых несовершеннолетних. В области объявили режим ЧС для устранения последствий теракта. Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела после террористических актов вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Воронежской и Белгородской областей.