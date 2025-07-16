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В Воронеже скончался один из пострадавших при атаке БПЛА

Ведомости

Скончался мужчина, находившийся в коме после ранения при атаке беспилотных летательных аппаратов на Воронеж. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

Глава региона напомнил, что мужчина впал в кому после тяжелого ранения головы. Гусев выразил соболезнования родным погибшего, пообещав всю необходимую помощь.

Губернатор также рассказал, что в одной из больниц пришли в сознание двое тяжело раненных при атаке беспилотников. По его словам, медики отмечают положительную динамику.

Воронежская область подверглась налету беспилотников ранним утром 15 июля. Минобороны сообщало о 12 воздушных целях, уничтоженных российскими силами противовоздушной обороны (ПВО). В Воронеже от ударов БПЛА пострадали 24 человека, включая четверых несовершеннолетних. В области объявили режим ЧС для устранения последствий теракта. Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела после террористических актов вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Воронежской и Белгородской областей.

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