СК возбудил уголовные дела о терактах ВСУ в Воронеже и Белгороде

В Белгороде ВСУ атаковали здание суда, после чего жительница города была доставлена в больницу с осколочным ранением лица, баротравмой и закрытой черепно-мозговой травмой. В момент работы оперативных служб на месте происшествия в здание ударил еще один дрон, из-за которого на одном из этажей произошло возгорание, а также был поврежден автомобиль.