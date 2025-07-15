СК возбудил уголовные дела о терактах ВСУ в Воронеже и Белгороде

СК возбудил уголовные дела о терактах ВСУ в Воронеже и БелгородеДроны атаковали гражданские объекты
Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела после террористических актов вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Воронежской и Белгородской областей, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. Беспилотники 15 июля атаковали гражданские объекты в регионах.
Дела возбуждены по ч.2 ст.205 УК РФ (террористический акт), преступные деяния по которой наказываются лишением свободы на срок от 12 до 20 лет. По словам Петренко, в рамках разбирательств «устанавливаются военнослужащие ГУР МО Украины, ВСУ, иных украинских воинских формирований, выполнявшие преступные приказы о совершении указанных террористических актов, а также командиры, отдавшие их».
В Воронеже от ударов БПЛА пострадали 24 человека, по данным губернатора области Александра Гусева. Четверо из них – несовершеннолетние. 15 июля на территории региона российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили не менее 15 воздушных целей. Для устранения последствий террористического акта в области введен режим ЧС. Как подчеркнула Петренко, в результате атаки повреждено не менее 20 многоквартирных домов, здание детского сада и другие объекты инфраструктуры Репьевского и Новоусманского районов.
В Белгороде ВСУ атаковали здание суда, после чего жительница города была доставлена в больницу с осколочным ранением лица, баротравмой и закрытой черепно-мозговой травмой. В момент работы оперативных служб на месте происшествия в здание ударил еще один дрон, из-за которого на одном из этажей произошло возгорание, а также был поврежден автомобиль.