Жительница Белгорода пострадала при атаке беспилотников на здание суда

В ночь на 15 июля российские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 55 украинских беспилотников над регионами России. Больше всего воздушных целей – 32 единицы – было сбито в небе над Белгородской областью. Еще 12 беспилотников российские военные ликвидировали в Воронежской области. Шесть воздушных целей было поражено над акваторией Черного моря, три – в Липецкой области и по одной – в Ростовской и Курской областях.