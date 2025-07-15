Жительница Белгорода пострадала при атаке беспилотников на здание суда
Жительница Белгорода доставлена в больницу с осколочным ранением лица, баротравмой и закрытой черепно-мозговой травмой после удара украинского дрона по зданию городского суда, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Второй беспилотник атаковал здание, когда на месте уже работали оперативные службы. В результате удара на одном из этажей произошло возгорание. По сообщению Гладкова, дрон повредил автомобиль.
В ночь на 15 июля российские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 55 украинских беспилотников над регионами России. Больше всего воздушных целей – 32 единицы – было сбито в небе над Белгородской областью. Еще 12 беспилотников российские военные ликвидировали в Воронежской области. Шесть воздушных целей было поражено над акваторией Черного моря, три – в Липецкой области и по одной – в Ростовской и Курской областях.
В Воронеже после беспилотной атаки ВСУ введен режим ЧС. Губернатор региона Александр Гусев также заявил о создании в правительстве области оперативного штаба. Количество пострадавших от ударов украинских БПЛА возросло до 24 человек, четверо из них – несовершеннолетние. 17 человек проходят лечение в больницах.