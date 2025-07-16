Суд арестовал имущество дочери экс-замминистра обороны Булгакова
Имущество дочери экс-замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова арестовано по уголовному делу о мошенничестве на сумму свыше 49 млн руб. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.
Согласно материалам, суд в Москве запретил дочери Булгакова распоряжаться арестованным имуществом. Аналогичные меры приняты в отношении собственности его супруги. Кроме того, у следствия есть основания считать, что незаконно полученные экс-замминистра деньги, в том числе, аккумулировались на расчетном счете, оформленном на его жену.
По словам адвоката генерала Сергея Севрука, расследование дела фактически завершено. Защита проводит ознакомление с его материалами.
Уголовное дело против Булгакова было возбуждено 25 июля 2024 г. Тогда же его арестовали. По версии следствия, экс-замминистра причастен к мошенничеству на сумму около 49 млн руб. Согласно материалам дела, Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова заключила госконтракт на оказание энергетических услуг, а Булгаков мог способствовать заключению соглашения между вузом и подрядчиком ООО «Нева-Балт СПб» на оказание этих услуг по завышенной стоимости. Сам контракт между академией и «Нева-Балт СПб» стоил 250 млн руб., из них компания получила аванс на сумму свыше 49 млн. Это перечисление следствие считает необоснованным. В качестве генподрядчика выступила организация АО «Петербургская сбытовая компания».
Кроме того, в декабре 2024 г. «РИА Новости» со ссылкой на судебный документ писало, что Булгаков является создателем и главой организованной преступной группы (ОПГ).