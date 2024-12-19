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Следствие считает экс-замминистра обороны Булгакова создателем ОПГ

Ведомости

Экс-замглавы Минобороны Дмитрий Булгаков, который обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), является создателем и главой организованной преступной группы (ОПГ), пишет «РИА Новости» со ссылкой на судебный документ.

Следствие считает, что Булгаков, пошел на такой шаг «с целью хищения чужого имущества» и вовлек в нее «ранее знакомых граждан,… а также неустановленных лиц».

18 декабря Басманный суд Москвы продлил арест Булгакову и двум другим обвиняемым по делу о хищении до 25 марта. Уголовное дело в отношении Булгакова возбудили 25 июля этого года. В тот же день Басманный суд Москвы заключил его под стражу. Согласно данным следствия, бывший замминистра обороны причастен к мошенничеству на сумму порядка 49 млн руб. Из материалов дела следует, что Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова заключила госконтракт на оказание энергетических услуг, а Булгаков мог способствовать заключению соглашения между вузом и подрядчиком ООО «Нева-Балт СПб» на оказание этих услуг по завышенной стоимости. Сумма самого контракта между академией и ООО «Нева-Балт СПб» составила 250 млн руб., из которых компания получила аванс в размере более 49 млн, и это перечисление следствие считает необоснованным. При этом генеральным подрядчиком является организация АО «Петербургская сбытовая компания».

Защита генерала утверждает, что все заключенные договоры рассчитаны до 2031 г. и только начали исполняться, а вменяемые следствием 49 млн руб. не похищены, а находятся на счете подрядной организации и их можно вернуть в любой момент. По делу о хищениях при выполнении этого госконтракта проходят и другие фигуранты. В СИЗО «Водник» по обвинению в особо крупном мошенничестве находятся гендиректор ООО «Нева-Балт СПб» Герман Яковлев и бывший однокурсник Булгакова Геннадий Селезнев. Об этом «Ведомостям» ранее рассказал источник, знакомый с ходом расследования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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