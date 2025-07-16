Сенатор Шейкин: россияне не будут платить штрафы за вход в Instagram

Как объяснил сенатор, то же касается и других заблокированных ресурсов. Штрафы будут назначаться за намеренный поиск материалов, «которые включены Минюстом в список экстремистских <...> по решению суда», а также доступ к ним. Он подчеркнул, что просмотр страниц и материалов иноагентов также не будет нарушением при соблюдении указанного условия.