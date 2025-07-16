Сенатор Шейкин: россияне не будут платить штрафы за вход в Instagram
Попытки россиян зайти в приложения Instagram и Facebook (принадлежат Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) не станут административным правонарушением, за них не нужно будет платить штраф после принятия новых поправок в КоАП РФ. Об этом сообщил первый зампред конституционного комитета Совета Федерации Артем Шейкин, передает «РИА Новости».
Как объяснил сенатор, то же касается и других заблокированных ресурсов. Штрафы будут назначаться за намеренный поиск материалов, «которые включены Минюстом в список экстремистских <...> по решению суда», а также доступ к ним. Он подчеркнул, что просмотр страниц и материалов иноагентов также не будет нарушением при соблюдении указанного условия.
15 июля в Госдуму ко второму чтению в законопроект об усилении административной ответственности за отдельные правонарушения внесли пакет поправок, связанный со штрафами за нарушение доступа к информации. Его одобрил комитет Госдумы по госстроительству. Если поправки в КоАП будут приняты, размер штрафа за поиск экстремистских материалов составит от 3000 до 5000 руб.