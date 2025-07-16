Сенаторы одобрили закон о внедрении цифрового рубля с 1 сентября 2026 года

15 июля законопроект приняла Госдума. Кроме крупнейших банков, с той же даты внедрение цифрового рубля начнут компании, чья выручка за 2024 г. превышает 120 млн руб. Финансовые организации с универсальной лицензией и их клиенты, торговые компании с годовой выручкой более 30 млн руб., должны начать работать с цифровыми рублями с 1 сентября 2027 г. остальные подключатся к процедуре до сентября 2028 г. (кроме торговых точек с годовой выручкой менее 5 млн руб.).