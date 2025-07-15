В России массовое внедрение цифрового рубля начнется 1 сентября 2026 года
Массовое внедрение цифрового рубля в России начнется 1 сентября 2026 г. Соответствующий закон приняли депутаты Госдумы, сообщается на сайте Центрального банка.
Крупнейшие банки первыми предоставят клиентам возможность пользоваться цифровыми рублями, открывать счета, делать переводы, оплачивать покупки и совершать другие операции. Поэтапно до сентября 2028 г. такая обязанность появится у всех финансовых организаций.
Торговые компании, которые являются клиентами крупнейших банков и чья выручка за 2024 г. превышает 120 млн руб., тоже должны обеспечить возможность оплаты товаров и услуг цифровой формой национальной валюты с 1 сентября 2026 г. Финансовые организации с универсальной лицензией и их клиенты, торговые компании с годовой выручкой более 30 млн руб., должны начать работать с цифровыми рублями с 1 сентября 2027 г. Другие банки и продавцы с выручкой менее 30 млн руб. в год – с 1 сентября 2028 г. Обязанность принимать оплату цифровыми рублями не затронет торговые точки, годовая выручка которых составляет менее 5 млн руб.
Документ также определяет сроки запуска универсального QR-кода на базе решения Национальной системы платежных карт (НСПК). Он предоставит покупателям и продавцам возможность упростить процесс оплаты без карт и избежать путаницы. По QR-коду можно получить доступ к разным вариантам оплаты. Бонусы и скидки выбранного способа платежа сохранятся.
Все банки должны завершить подготовку систем к работе с универсальным QR-кодом до 1 сентября 2026 г. или раньше. НСПК бесплатно окажет услуги по их предоставлению финансовым организациям, что сократит их издержки на интеграцию. Сроки, в которые банки будут должны подключать универсальный QR-код продавцам, определит Совет директоров ЦБ.
2 июля глава Сбербанка Герман Греф заявил, что не видит реальных преимуществ цифрового рубля перед безналичным. Он придерживается этого мнения об использовании такой валюты для граждан, банков и бизнеса. По словам Грефа, сейчас цифровой рубль является экспериментом, а в тех странах, где появились цифровые нацвалюты, они «не полетели». В свою очередь председатель правления Россельхозбанка Борис Листов выразил противоположную точку зрения. Он сказал, что россияне, к примеру, смогут отслеживать расходы детей с его помощью, и для государства это хороший инструмент по контролю за целевым расходованием средств при закупках.