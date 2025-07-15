В России массовое внедрение цифрового рубля начнется 1 сентября 2026 года

2 июля глава Сбербанка Герман Греф заявил, что не видит реальных преимуществ цифрового рубля перед безналичным. Он придерживается этого мнения об использовании такой валюты для граждан, банков и бизнеса. По словам Грефа, сейчас цифровой рубль является экспериментом, а в тех странах, где появились цифровые нацвалюты, они «не полетели». В свою очередь председатель правления Россельхозбанка Борис Листов выразил противоположную точку зрения. Он сказал, что россияне, к примеру, смогут отслеживать расходы детей с его помощью, и для государства это хороший инструмент по контролю за целевым расходованием средств при закупках.