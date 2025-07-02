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Глава Сбербанка не верит в цифровой рубль

Финансовая система России и так достаточно развита с точки зрения цифровизации
Екатерина Литова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Предправления Сбербанка Герман Греф не видит реальных преимуществ цифрового рубля перед безналичным – ни для граждан, ни для банков, ни для бизнеса, заявил он журналистам в кулуарах Финконгресса Банка России, отвечая на вопрос «Ведомостей».

«Я не понимаю, зачем мне как физическому лицу нужен такой вариант, как банку – тоже. И предприятиям – [зачем это нужно] я тоже пока не очень хорошо понимаю», – отметил Греф.

Греф добавил, что сейчас цифровой рубль является экспериментом, а в тех странах, где появились цифровые нацвалюты, они «не полетели». Нет ни одной страны с развитой финансовой и транзакционной системой, которой является и Россия, где бы цифровая валюта в итоге стала быть хоть сколь-нибудь заметной, не говоря уже про ее доминирующую роль, отметил он.

Глава Сбербанка не верит в массовую трансформацию экономики страны с помощью цифрового рубля. «У нас вообще-то все финансы давным-давно цифровые. Все то, что может дать цифровой рубль, у нас сегодня дает безналичный расчет. Банки у нас более чем технологичные», – заметил Греф. Он не видит возможности для появления нового продукта, который нельзя сделать с помощью обычного, безналичного рубля. 

Греф видит возможность использования цифрового рубля в трансграничных расчетах, но для них нужна вторая сторона. «И это будущее [для цифрового рубля] там есть, я вижу. Внутри я пока не вижу», – отметил он.

Зато перспективы цифрового рубля и «новые возможности» видит предправления Россельхозбанка Борис Листов. Граждане, например, смогут отслеживать расходы детей, сказал он журналистам в кулуарах Финконгресса. Для предприятий, особенно для госзаказа, цифровой рубль – хороший инструмент контролировать целевое расходование госсредств, отметил Листов.

Цифровой рубль – это третья форма национальной валюты наряду с наличными и безналичными средствами. Все формы рубля равнозначны по стоимости. Операции с цифровыми рублями будут проводиться через платформу Банка России, граждане будут открывать кошельки на ней через банки и пользоваться ими через привычные мобильные приложения.

Цифровой рубль создается как еще одно средство для платежей и переводов, которое не будет зависеть от ограничений банков в виде комиссий и лимитов, объяснял ЦБ. В связи с этим сбережения в цифровых рублях невозможны – проценты по ним начисляться не будут. Также по операциям с цифровыми рублями не будет начисляться кешбэк. Использование цифровых рублей будет полностью добровольным.

Пилотирование цифрового рубля стартовало 15 августа 2023 г. Сейчас в нем участвуют 15 банков, включая Сбербанк, 9000 граждан и 1200 компаний, в том числе АЗС, участники страхового рынка, благотворительные организации, операторы связи. На конец мая участники платформы цифрового рубля совершили более 63 000 переводов, почти 13 000 платежей за товары и услуги, исполнили более 17 000 смарт-контрактов, говорится в отчете ЦБ о первых итогах пилота. Всего на платформе открыто около 2500 кошельков физических и юридических лиц.

Первый этап широкого применения цифрового рубля запланирован на 1 сентября 2026 г. – с этого дня крупнейшие банки должны будут предоставить своим клиентам возможность совершать операции с цифровой национальной валютой. С этой же даты их клиенты – торговые компании (выручка в год от 120 млн руб.) должны открыть свою инфраструктуру для цифровых рублей и обеспечить возможность оплаты товаров и услуг.

В перспективе платформа цифрового рубля может стать не только централизованной платформой для платежей и переводов, но и основой для внедрения инноваций во многих отраслях экономики, считает ЦБ. Банк России рассчитывает, что привычным способом расчетов, как и безналичные рубли, цифровой рубль станет на горизонте 5–7 лет.

«Это стратегический проект, способный трансформировать экономику России, усилив ее устойчивость к внешним шокам, успешное внедрение которого возможно только при взаимодействии Банка России с государством, бизнесом и обществом», – говорится в отчете регулятора.

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