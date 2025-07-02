Глава Сбербанка не верит в цифровой рубль

Греф добавил, что сейчас цифровой рубль является экспериментом, а в тех странах, где появились цифровые нацвалюты, они «не полетели». Нет ни одной страны с развитой финансовой и транзакционной системой, которой является и Россия, где бы цифровая валюта в итоге стала быть хоть сколь-нибудь заметной, не говоря уже про ее доминирующую роль, отметил он.