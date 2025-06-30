Банк России подвел первые итоги пилотирования цифрового рубля

Банк России подвел первые итоги пилотирования цифрового рубляЦБ надеется, что привычным способом расчетов цифровой рубль станет через 5–7 лет
На конец мая 2025 г. участники платформы цифрового рубля, оператором которой является Банк России, совершили более 63 000 переводов, почти 13 000 платежей за товары и услуги, исполнили более 17 000 смарт-контрактов, говорится в отчете ЦБ. Всего на платформе открыто около 2500 кошельков физических и юридических лиц – операции доступны клиентам 15 банков из более чем 150 населенных пунктов. В пилоте участвуют Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк, Россельхозбанк, Т-банк, Совкомбанк, ПСБ, «Ингосстрах банк», МТС-банк, Траснкапиталбанк, банки Дом.РФ, «Ак барс» и «Синара», а также банк для предпринимателей «Точка».
Цифровой рубль – это третья форма национальной валюты наряду с наличными и безналичными средствами. Все формы рубля равнозначны по стоимости. Операции с цифровыми рублями будут проводиться через платформу Банка России, граждане будут открывать кошельки на платформе через банки и пользоваться ими через привычные мобильные приложения.
Цифровой рубль создается, чтобы стать еще одним средством для платежей и переводов, которое не будет зависеть от ограничений банков в виде комиссий и лимитов, объяснял ЦБ. В связи с этим сбережения в цифровых рублях невозможны – проценты по ним начисляться не будут. Также по операциям с цифровыми рублями не будет начисляться кешбэк.
Использование цифровых рублей будет полностью добровольным, то есть человек и организация смогут пользоваться ими на свое усмотрение и по своему желанию – наряду с наличными и безналичными.
Этапы внедрения цифрового рубля
Пилотирование цифрового рубля стартовало 15 августа 2023 г. с 13 банков, около 600 физических лиц и 30 торговых точек из 11 городов России. В 2024 г. параметры пилота расширили: число банков увеличилось до 15, граждан стало 9000, а компаний – 1200. Среди компаний – в том числе АЗС, участники страхового рынка, благотворительные организации, операторы связи.
Первый этап широкого применения цифрового рубля запланирован на 1 сентября 2026 г. – с этого дня крупнейшие банки должны будут предоставить своим клиентам возможность совершать операции с цифровой национальной валютой. С этой же даты их клиенты-торговые компании (выручка в год от 120 млн руб.) должны открыть свою инфраструктуру для цифровых рублей и обеспечить возможность оплаты товаров и услуг.
Другие банки с универсальной лицензией, а также торговые компании с выручкой от 30 млн до 120 млн руб. смогут настраивать свои системы дольше – до 1 сентября 2027 г. Остальные банки и продавцы – с 1 сентября 2028 г. В то же время, такая обязанность не будет распространяться на торговые точки, у которых годовая выручка составляет менее 5 млн руб.
Оплачивать покупки цифровыми рублями можно будет через универсальный QR-код от Национальной системы платежных карт (НСПК) – банки должны быть готовы работать с этим платежным решением до 1 сентября 2026 г.
На период проведения пилота на платформе был установлен лимит на пополнение счета цифрового рубля гражданина со своего банковского счета в размере 300 000 руб. в месяц. ЦБ планирует сохранить это ограничение и после начала широкого применения третьей формы нацвалюты для управления риском перетока ликвидности. Введение иных лимитов на платформе регулятор не планирует.
Также на время пилота ЦБ установил льготный период, в течение которого не будут взиматься комиссии с юридических лиц и выплачиваться вознаграждения банкам-участникам.
Промежуточные результаты
Сейчас на платформе цифрового рубля тестируются базовые возможности, включая переводы между счетами граждан (C2С), оплату товаров и услуг физлицами с использованием QR-кода (С2В), переводы между юрлицами (В2B). Также осуществляются как полные, так и частичные возвраты средств гражданам со счетов юрлиц за оплаченные ранее товары и услуги (B2C). Тестируется применение и смарт-контрактов – они позволяют проводить регулярные переводы между физлицами на указанную дату, а также разовые переводы между физлицами в указанную дату и определенное плательщиком время.
В 2024 г. ЦБ совместно с Федеральным казначейством провели тестовые операции в цифровых рублях по выплате стипендий из федерального бюджета и оплате штрафов в госказну – для переводов использовались тестовые цифровые рубли. Сейчас регулятор, представители исполнительной власти ряда регионов и банки – участники платформы совместно работают над возможностью использовать цифровые рубли в региональном бюджетном процессе, в том числе с использованием смарт-контрактов. Это тестируется для контроля целевого использования бюджетных средств совместно с правительствами Республики Татарстан и Чувашской Республики, уточняется в отчете.
Для поддержания стабильной работы платформы и быстрого решения возникающих вопросов ЦБ запустил центры обслуживания (хабы) пользователей в Самаре, Иркутске и Хабаровске. Хабы выполняют функции по обработке операций на платформе цифрового рубля, их расчетному обслуживанию, обеспечивают выполнение требований ПОД/ФТ/ФРОМУ (противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения), помогают в решении технических вопросов пользователей, предоставляют различную информацию и документы, связанные с обслуживанием счетов цифрового рубля. Помимо этого, регулятор запустил запустил специальный портал поддержки банков – участников платформы, функционирующий в круглосуточном режиме. Также граждане и бизнес могут обратиться по номерам круглосуточного контактного центра ЦБ.
Планы развития
Банк России планирует функциональное развитие платформы цифрового рубля, в частности, проведение платежей по инициативе торговых точек, включение в перечень пользователей индивидуальных предпринимателей, реализацию платежей по реестрам, например, выплата заработной платы, и проч.
В планах регулятора и развитие смарт-контрактов. Например, их использование возможно в расчетах между юридическими лицами в так называемой «безопасной сделке» – гарантированной автоматической оплате услуги после подтверждения ее выполнения.
Банк России, Минфин и Федеральное казначейство продолжают совместно работать над использованием цифрового рубля в бюджетном процессе. В этом году ЦБ и с Федеральным казначейством планируют провести пилотирование отдельных видов выплат из федерального бюджета на реальных цифровых рублях. По его результатам примут решение о тиражировании использования третьей формы нацвалюты в бюджетном процессе, говорится в отчете.
Но для пилотирования цифрового рубля в бюджетном процессе необходимо внести изменения в Бюджетный кодекс. Законопроект о цифровом рубле, предполагающий его поэтапное внедрение в бюджетный процесс, принят Госдумой в первом чтении 11 июня.
Также важным элементом будущей донастройки платформы ЦБ указывает систему диспутов, которая позволит решать спорные ситуации между пользователями, например, при оспаривании оплаты товара, несоответствии суммы перевода или технических сбоях.
Для обеспечения информационной поддержки пользователей планируется разработать специальный раздел на сайте Банка России, который будет содержать актуальную информацию о том, как открыть счет цифрового рубля и совершать по нему операции. Также регулятор запланировал запуск выделенной телефонной линии в едином коммуникационном центре.
Банк России активно прорабатывает способы применения цифрового рубля и в трансграничных расчетах – для этого регулятор обсуждает с рядом дружественных стран возможные варианты двусторонней интеграции национальных платформ цифровых валют центральных банков (ЦВЦБ). Кроме того, в рамках многостороннего сотрудничества, например по линии БРИКС, прорабатываются вопросы использования ЦВЦБ в трансграничных расчетах. Для налаживания такого взаимодействия ЦБ будет также предлагать доработать валютное законодательство, чтобы включить в него возможность контроля за валютными операциями, проводимыми на платформе цифрового рубля, в том числе в рамках интеграции с иностранными платформами ЦВЦБ.
В перспективе платформа цифрового рубля может стать не только централизованной платформой для платежей и переводов, но и основой для внедрения инноваций во многих отраслях экономики, пишет ЦБ. Банк России рассчитывает, что привычным способом расчетов, как и безналичные рубли, цифровой рубль станет на горизонте 5–7 лет. «Это стратегический проект, способный трансформировать экономику России, усилив ее устойчивость к внешним шокам, успешное внедрение которого возможно только при взаимодействии Банка России с государством, бизнесом и обществом», – говорится в обзоре.