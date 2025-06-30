Банк России подвел первые итоги пилотирования цифрового рубля

Другие банки с универсальной лицензией, а также торговые компании с выручкой от 30 млн до 120 млн руб. смогут настраивать свои системы дольше – до 1 сентября 2027 г. Остальные банки и продавцы – с 1 сентября 2028 г. В то же время, такая обязанность не будет распространяться на торговые точки, у которых годовая выручка составляет менее 5 млн руб.