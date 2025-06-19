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В ВТБ началось тестирование цифрового рубля для соцвыплат родителям

Ведомости

ВТБ в партнерстве с Банком России и правительством Санкт-Петербурга начали тестирование цифровой валюты для социальных выплат родителям школьников младших классов, которые получают образование на дому. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) заявила первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова.

Как отметила Скоробогатова, речь идет о компенсации школьного питания, стоимость которого родители получают в цифровых рублях. Единственная разница, по ее словам, с обычными платежами заключается в том, что деньги поступают на отдельный счет.

«В отличие от других операций, субсидию можно будет потратить только в продуктовых магазинах на определенные группы товаров», – подчеркнула она.

Банк уже тестировал систему выплат с помощью цифрового рубля при получении стипендий и погашении штрафов. Такие способы оплаты позволят ускорить взаимодействие государства, банков и граждан, считают в ВТБ. Далее планируется расширение использования цифровой валюты в РФ.

11 июня Государственная дума одобрила в первом чтении законопроект о поэтапном внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс. Согласно документу, с 1 октября 2025 г. часть расходов федерального бюджета можно будет оплачивать в цифровых рублях через счет Федерального казначейства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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