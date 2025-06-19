В ВТБ началось тестирование цифрового рубля для соцвыплат родителям
ВТБ в партнерстве с Банком России и правительством Санкт-Петербурга начали тестирование цифровой валюты для социальных выплат родителям школьников младших классов, которые получают образование на дому. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) заявила первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова.
Как отметила Скоробогатова, речь идет о компенсации школьного питания, стоимость которого родители получают в цифровых рублях. Единственная разница, по ее словам, с обычными платежами заключается в том, что деньги поступают на отдельный счет.
«В отличие от других операций, субсидию можно будет потратить только в продуктовых магазинах на определенные группы товаров», – подчеркнула она.
Банк уже тестировал систему выплат с помощью цифрового рубля при получении стипендий и погашении штрафов. Такие способы оплаты позволят ускорить взаимодействие государства, банков и граждан, считают в ВТБ. Далее планируется расширение использования цифровой валюты в РФ.
11 июня Государственная дума одобрила в первом чтении законопроект о поэтапном внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс. Согласно документу, с 1 октября 2025 г. часть расходов федерального бюджета можно будет оплачивать в цифровых рублях через счет Федерального казначейства.