Массовое использование цифрового рубля может начаться в сентябре 2026 года

Банк России предложил начать массовое внедрение цифрового рубля с 1 сентября 2026 г. Свою инициативу регулятор направил в Госдуму, где сейчас ко второму чтению готовится законопроект о поэтапном вводе в платежную систему цифровых рублей и универсальном QR-коде для оплаты ими.