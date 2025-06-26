Массовое использование цифрового рубля может начаться в сентябре 2026 года

Массовое использование цифрового рубля может начаться в сентябре 2026 годаВозможность оплаты новой формой нацвалюты для граждан должны предоставить крупные банки и торговые точки
Банк России предложил начать массовое внедрение цифрового рубля с 1 сентября 2026 г. Свою инициативу регулятор направил в Госдуму, где сейчас ко второму чтению готовится законопроект о поэтапном вводе в платежную систему цифровых рублей и универсальном QR-коде для оплаты ими.
В законопроект вносятся технические доработки, он может быть принят в весеннюю сессию Госдумы в этом году, допустил в разговоре с «Ведомостями» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
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