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Массовое использование цифрового рубля может начаться в сентябре 2026 года

Возможность оплаты новой формой нацвалюты для граждан должны предоставить крупные банки и торговые точки
Мария Викулова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Банк России предложил начать массовое внедрение цифрового рубля с 1 сентября 2026 г. Свою инициативу регулятор направил в Госдуму, где сейчас ко второму чтению готовится законопроект о поэтапном вводе в платежную систему цифровых рублей и универсальном QR-коде для оплаты ими.

В законопроект вносятся технические доработки, он может быть принят в весеннюю сессию Госдумы в этом году, допустил в разговоре с «Ведомостями» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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