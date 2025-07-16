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Актера Юрия Мороза похоронили на Ваганьковском кладбище

Ведомости

Российского режиссера и актера Юрия Мороза похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве, сообщили «РИА Новости».

Церемония прощания прошла 16 июля в 10:00 в Центральной клинической больнице №1.

Мороз умер 14 июля от рака поджелудочной железы, с которым он боролся долгое время. Ему было 68 лет.

Режиссер родился в Краснодоне Ворошиловградской (ныне Луганской) области 29 сентября 1956 г. Он получил режиссерское образование во ВГИКе (мастерская Герасимова-Макаровой). Его кинодебют состоялся в исторических картинах Сергея Герасимова о Петре I, а первой режиссерской работой стала экранизация булычевского «Подземелья ведьм» (1990). Известен по роли Тони в мюзикле «Принцесса цирка». Выступил режиссером в сериалах «Каменская», «Братья Карамазовы», «Угрюм-река» и др.

В 1993 г. стал президентом Ассоциации молодых кинематографистов. Являлся членом правления киностудии им. Горького.

В Москве простились с Юрием Морозом
16 июля в Большом траурном зале Центральной клинической больницы № 1 в Москве состоялась гражданская панихида по актеру и режиссеру Юрию Морозу. Проститься с кинематографистом пришли его родные и друзья, а также коллеги. В их числе – актеры Максим Виторган и Павел Деревянко, музыкант Гарик Сукачев, генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст.
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16 июля в Большом траурном зале Центральной клинической больницы № 1 в Москве состоялась гражданская панихида по актеру и режиссеру Юрию Морозу. Проститься с кинематографистом пришли его родные и друзья, а также коллеги. В их числе – актеры Максим Виторган и Павел Деревянко, музыкант Гарик Сукачев, генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст. / Алексей Орлов / Ведомости

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