Актера Юрия Мороза похоронили на Ваганьковском кладбище
Российского режиссера и актера Юрия Мороза похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве, сообщили «РИА Новости».
Церемония прощания прошла 16 июля в 10:00 в Центральной клинической больнице №1.
Мороз умер 14 июля от рака поджелудочной железы, с которым он боролся долгое время. Ему было 68 лет.
Режиссер родился в Краснодоне Ворошиловградской (ныне Луганской) области 29 сентября 1956 г. Он получил режиссерское образование во ВГИКе (мастерская Герасимова-Макаровой). Его кинодебют состоялся в исторических картинах Сергея Герасимова о Петре I, а первой режиссерской работой стала экранизация булычевского «Подземелья ведьм» (1990). Известен по роли Тони в мюзикле «Принцесса цирка». Выступил режиссером в сериалах «Каменская», «Братья Карамазовы», «Угрюм-река» и др.
В 1993 г. стал президентом Ассоциации молодых кинематографистов. Являлся членом правления киностудии им. Горького.