Актера Юрия Мороза похоронили на Ваганьковском кладбище

Режиссер родился в Краснодоне Ворошиловградской (ныне Луганской) области 29 сентября 1956 г. Он получил режиссерское образование во ВГИКе (мастерская Герасимова-Макаровой). Его кинодебют состоялся в исторических картинах Сергея Герасимова о Петре I, а первой режиссерской работой стала экранизация булычевского «Подземелья ведьм» (1990). Известен по роли Тони в мюзикле «Принцесса цирка». Выступил режиссером в сериалах «Каменская», «Братья Карамазовы», «Угрюм-река» и др.