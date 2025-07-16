Совет Федерации одобрил закон о праве ФСБ иметь собственные СИЗО
Совет Федерации одобрил законопроект, позволяющий Федеральной службе безопасности (ФСБ) иметь свои следственные изоляторы, сообщает «РИА Новости».
ФСБ расширит свои полномочия, получив право устанавливать правила организации встреч с задержанными в следственных изоляторах, порядка их транспортировки, сопровождения и охраны, а также регламент участия в расследованиях и судебных процессах.
Закон начнет действовать с 1 января 2026 г.
8 июля Госдума приняла соответствующий закон. Как утверждают авторы документа, это должно улучшить ход следственных мероприятий, пресечь неразрешенные контакты подозреваемых с членами террористических группировок или агентами зарубежных разведок и не допустить их вовлечения в деструктивные действия.