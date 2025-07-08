Госдума приняла закон о праве ФСБ создавать следственные изоляторы

Источник «Ведомостей» пояснял, что переподчинение некоторых СИЗО ФСБ позволит более эффективно расследовать эти и другие дела и не допускать утечек. По его словам, планируется, что ФСБ получит часть бывших изоляторов центрального подчинения ФСИН. В их числе – СИЗО-2 в Лефортово (Москва), а также изоляторы в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Челябинске.