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Госдума приняла закон о праве ФСБ создавать следственные изоляторы

Ведомости

Государственная дума приняла закон, предоставляющий Федеральной службе безопасности (ФСБ) право создавать собственные следственные изоляторы (СИЗО). Об этом сообщил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Новый закон создает возможность содержания обвиняемых в совершении преступлений против государственной безопасности в специализированных изоляторах, подведомственных ФСБ. По мнению разработчиков документа, это позволит повысить эффективность расследования дел данной категории, исключить возможность несанкционированного общения подследственных с представителями террористических организаций или иностранных спецслужб, а также предотвратить попытки вовлечения их в дальнейшую подрывную деятельность.

«После госпереворота на Украине, и особенно после начала спецоперации, кратно активизировалась разведывательная и подрывная деятельность иностранных спецслужб и подконтрольных им террористических и экстремистских сообществ против России», – рассказал депутат.

Пискарев отметил, что с 2015 по 2024 г. количество возбужденных дел о госизмене, шпионаже, терроризме и экстремизме увеличилось в три раза, а число обвиняемых по таким делам, находящихся под стражей, выросло в четыре раза.

Законопроект о праве ФСБ создавать СИЗО был внесен 26 февраля. Его цель – повышение эффективности расследования дел, связанных с изменой Родине, шпионажем и диверсиями, особенно в условиях проведения спецоперации.

Источник «Ведомостей» пояснял, что переподчинение некоторых СИЗО ФСБ позволит более эффективно расследовать эти и другие дела и не допускать утечек. По его словам, планируется, что ФСБ получит часть бывших изоляторов центрального подчинения ФСИН. В их числе – СИЗО-2 в Лефортово (Москва), а также изоляторы в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Челябинске.

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