Матвиенко рассказала о росте числа студенческих семей на 17%
В России стало на 17% больше студенческих семей за 2024 г., и их количество продолжает расти, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе пленарного заседания I Всероссийского фестиваля студенческих семей.
«Те меры, которые сейчас по поручению министра принимаются в высших учебных заведениях, они, конечно, будут этому способствовать», – отметила Матвиенко.
По ее словам, в России сейчас создаются комнаты матери и ребенка, которые позволяют студенткам оставить там детей, а затем пойти на лекцию либо сдать зачет. Эта мера осуществляется при поддержке Министерства науки и высшего образования. Кроме того, Матвиенко напомнила о единовременных выплатах при вступлении в брак и рождении ребенка для студенческих семей.
«И это не символические уже выплаты, а такая серьезная материальная поддержка для начинающей семьи», – подчеркнула председатель палаты парламента.
15 июля Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект, который официально закрепляет значение термина «студенческая семья». Участникам такого союза, состоящим в браке, обязательно должно быть 35 и менее лет. Условием для попадания под понятие «студенческая семья» также стало обучение обоих по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования. При этом меры поддержки этой категории семей оказываются отдельно от тех, что предусмотрены для молодых людей в РФ в целом.