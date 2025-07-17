Матвиенко рассказала о росте числа студенческих семей на 17%

15 июля Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект, который официально закрепляет значение термина «студенческая семья». Участникам такого союза, состоящим в браке, обязательно должно быть 35 и менее лет. Условием для попадания под понятие «студенческая семья» также стало обучение обоих по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования. При этом меры поддержки этой категории семей оказываются отдельно от тех, что предусмотрены для молодых людей в РФ в целом.