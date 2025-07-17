Газета
Телеграм
Главная / Общество /

Матвиенко рассказала о росте числа студенческих семей на 17%

Ведомости

В России стало на 17% больше студенческих семей за 2024 г., и их количество продолжает расти, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе пленарного заседания I Всероссийского фестиваля студенческих семей.

«Те меры, которые сейчас по поручению министра принимаются в высших учебных заведениях, они, конечно, будут этому способствовать», – отметила Матвиенко.

По ее словам, в России сейчас создаются комнаты матери и ребенка, которые позволяют студенткам оставить там детей, а затем пойти на лекцию либо сдать зачет. Эта мера осуществляется при поддержке Министерства науки и высшего образования. Кроме того, Матвиенко напомнила о единовременных выплатах при вступлении в брак и рождении ребенка для студенческих семей.

«И это не символические уже выплаты, а такая серьезная материальная поддержка для начинающей семьи», – подчеркнула председатель палаты парламента.

15 июля Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект, который официально закрепляет значение термина «студенческая семья». Участникам такого союза, состоящим в браке, обязательно должно быть 35 и менее лет. Условием для попадания под понятие «студенческая семья» также стало обучение обоих по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования. При этом меры поддержки этой категории семей оказываются отдельно от тех, что предусмотрены для молодых людей в РФ в целом.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных