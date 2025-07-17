Основательница сети кафе «Андерсон» объявлена в розыск

В ноябре 2023 г. «Вкусвилл» выкупил бренд сети кафе «Андерсон» и производственные активы. Тогда же Татулова сообщила, что живет в другой стране. Минюст внес предпринимательницу в реестр иностранных агентов в апреле 2024 г. Согласно его данным, она выступала против спецоперации, делилась материалами иноагентов и распространяла недостоверную информацию о Вооруженных силах РФ.