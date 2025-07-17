Основательница сети кафе «Андерсон» объявлена в розыск
Основательницу сети семейных кафе «Андерсон», бывшего омбудсмена по защите малого и среднего предпринимательства Анастасию Татулову (считается в России иноагентом) объявили в розыск по уголовному делу о неисполнении обязанностей иностранного агента. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
17 июля МВД России объявило Татулову в розыск по уголовной статье. В базе ведомства не раскрывалось, по какой именно уголовной статье она разыскивается.
В ноябре 2023 г. «Вкусвилл» выкупил бренд сети кафе «Андерсон» и производственные активы. Тогда же Татулова сообщила, что живет в другой стране. Минюст внес предпринимательницу в реестр иностранных агентов в апреле 2024 г. Согласно его данным, она выступала против спецоперации, делилась материалами иноагентов и распространяла недостоверную информацию о Вооруженных силах РФ.
4 декабря 2024 г. Таганский суд Москвы оштрафовал Татулову по статье о нарушении порядка деятельности иноагентов на 45 000 руб. В октябре прошлого года суд признал ее виновной по ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ (осуществление лицом, не включенным в реестр иноагентов, деятельности в качестве иноагента). Тогда Татуловой назначили штраф в 40 000 руб.