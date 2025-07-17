МВД объявило основательницу сети кафе «Андерсон» Татулову в розыск

4 декабря 2024 г. Таганский районный суд Москвы оштрафовал Татулову по статье о нарушении порядка деятельности иностранных агентов на 45 000 руб. В октябре того же года суд признал ее виновной по ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ (осуществление лицом, не включенным в реестр иноагентов, деятельности в качестве иноагента). Тогда Татуловой назначили штраф в размере 40 000 руб.