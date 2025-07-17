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МВД объявило основательницу сети кафе «Андерсон» Татулову в розыск

Ведомости

МВД России объявило в розыск основательницу сети семейных кафе «Андерсон», бывшего омбудсмена по защите малого и среднего предпринимательства Анастасию Татулову (считается в России иноагентом) по уголовной статье. Об этом свидетельствует база ведомства.

По какой именно уголовной статье она разыскивается, не уточняется.

4 декабря 2024 г. Таганский районный суд Москвы оштрафовал Татулову по статье о нарушении порядка деятельности иностранных агентов на 45 000 руб. В октябре того же года суд признал ее виновной по ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ (осуществление лицом, не включенным в реестр иноагентов, деятельности в качестве иноагента). Тогда Татуловой назначили штраф в размере 40 000 руб.

Татулова является основательницей сети кафе «Андерсон». В ноябре 2023 г. «Вкусвилл» выкупил бренд и производственные активы. Тогда же предпринимательница объявила, что уже некоторое время живет в другой стране.

Минюст включил Татулову в реестр иностранных агентов в апреле 2024 г. По сведениям ведомства, она выступала против спецоперации, публиковала материалы иноагентов и распространяла недостоверные сведения о российских военных.

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