Минюст включил в список иноагентов писателя Михаила Веллера

Татулова – основатель сети кафе «Андерсон». В нее входят 40 заведений в Москве, Подмосковье, Тюмени, Нижнем Новгороде, Воронеже, Краснодаре, Архангельске и за рубежом – в Казахстане. Также включает кондитерскую фабрику. В ноябре 2023 г. «Вкусвилл» выкупил бренд сети семейных кафе «Андерсон» и ее основные активы. Весной 2022 г. Татулова покинула пост омбудсмена по защите малого и среднего предпринимательства. В ноябре 2023 г. Татулова написала в своем канале в Telegram, что теперь живет в Лиссабоне.