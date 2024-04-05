/ Общество

Минюст включил в список иноагентов писателя Михаила Веллера

Также в перечне оказались Анастасия Татулова и «Российское социалистическое движение»
Дарья Снегова
Евгения Новоженина / РИА Новости

Министерство юстиции внесло в реестр иностранных агентов писателя Михаила Веллера, предпринимателя Анастасию Татулову и «Российское социалистическое движение» (РСД), следует из материалов ведомства.

По данным ведомства, Веллер выступал против специальной военной операции на Украине, призывал к действиям, которые потенциально могут привести к нарушению территориальной целостности РФ, выступал респондентом в иностранных СМИ и в СМИ-иноагентах, а также распространял материалы иностранных агентов.

Татулова также выступала против спецоперации, публиковала материалы иноагентов, а также, по сведениям министерства, распространяла недостоверные сведения о российских военных. Как и Веллер, Татулова живет за пределами России.

Минюст утверждает, что РСД распространяло недостоверную информацию о решениях российских властей и организовывало зарубежные митинги и мероприятия. Также от имени движения звучали призывы, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности РФ. РСД выступало против специальной военной операции на Украине и распространяло материалы иностранного агента.

Также в реестр попали «Большая семерка» (организована иностранными агентами стендапером Русланом Белым, публицистом Виталием Дымарским, блогером Александром Штефановым, экономистом Владиславом Жуковским, ведущей YouTube-канала Еленой Малаховской, журналистом Мумином Шакировыи и блогером Андрем Рудым) и «Институт когнитивных исследований» (организован иностранным агентом Станислвом Козловским).

1 февраля в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) Веллер пожаловался на «недостаточную помощь» ВСУ со стороны США и оправдал атаки украинских дронов на российские города. После этого движение «Зов народа» попросило внести писателя в список экстремистов и террористов, а также завести на него уголовные дела за публичное оправдание и пропаганду терроризма.

Татулова – основатель сети кафе «Андерсон». В нее входят 40 заведений в Москве, Подмосковье, Тюмени, Нижнем Новгороде, Воронеже, Краснодаре, Архангельске и за рубежом – в Казахстане. Также включает кондитерскую фабрику. В ноябре 2023 г. «Вкусвилл» выкупил бренд сети семейных кафе «Андерсон» и ее основные активы. Весной 2022 г. Татулова покинула пост омбудсмена по защите малого и среднего предпринимательства. В ноябре 2023 г. Татулова написала в своем канале в Telegram, что теперь живет в Лиссабоне.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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