Комик Руслан Белый оштрафован за нарушение закона об иноагентах
Российский комик и экс-участник Comedy Club Руслан Белый (признан в РФ иноагентом) оштрафован Таганским районным судом Москвы на 30 000 руб. за нарушение закона об иноагентах. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Белый признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство и публикация материалов без указания статуса иноагента). Какие именно материалы не были промаркированы – пресс-служба не уточняет. Сумма назначенного ему штрафа является минимальной, которая предусмотрена для физлиц.
Комик был внесен Минюстом в реестр иноагентов в сентябре 2023 г. В октябре он подал иск к министерству с требованием снять с него этот статус. Однако в ноябре Замоскворецкий районный суд Москвы в удовлетворении заявления отказал. В решении поясняется, что комик соответствует критериям, по которым был установлен оспариваемый статус иноагента.
В частности, указано, что Белый получал денежные средства от неустановленных иностранных лиц. Кроме того, он распространял публикации с критикой спецоперации, выпустил антивоенный стендап и давал интервью изданию «Медуза», которое признано СМИ-иноагентом и нежелательной организацией. Из этого суд сделал вывод, что Белый находится под иностранным влиянием.