Комик Руслан Белый оштрафован за нарушение закона об иноагентах

Комик был внесен Минюстом в реестр иноагентов в сентябре 2023 г. В октябре он подал иск к министерству с требованием снять с него этот статус. Однако в ноябре Замоскворецкий районный суд Москвы в удовлетворении заявления отказал. В решении поясняется, что комик соответствует критериям, по которым был установлен оспариваемый статус иноагента.