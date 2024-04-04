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Комик Руслан Белый оштрафован за нарушение закона об иноагентах

Ведомости

Российский комик и экс-участник Comedy Club Руслан Белый (признан в РФ иноагентом) оштрафован Таганским районным судом Москвы на 30 000 руб. за нарушение закона об иноагентах. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Белый признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство и публикация материалов без указания статуса иноагента). Какие именно материалы не были промаркированы – пресс-служба не уточняет. Сумма назначенного ему штрафа является минимальной, которая предусмотрена для физлиц.

Комик был внесен Минюстом в реестр иноагентов в сентябре 2023 г. В октябре он подал иск к министерству с требованием снять с него этот статус. Однако в ноябре Замоскворецкий районный суд Москвы в удовлетворении заявления отказал. В решении поясняется, что комик соответствует критериям, по которым был установлен оспариваемый статус иноагента.  

В частности, указано, что Белый получал денежные средства от неустановленных иностранных лиц. Кроме того, он распространял публикации с критикой спецоперации, выпустил антивоенный стендап и давал интервью изданию «Медуза», которое признано СМИ-иноагентом и нежелательной организацией. Из этого суд сделал вывод, что Белый находится под иностранным влиянием.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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