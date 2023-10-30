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Комик Руслан Белый потребовал снять с него статус иноагента

Ведомости

Бывший участник Comedy Club комик Руслан Белый (признан в РФ иноагентом) подал иск к Минюсту с требованием снять с него статус иноагента. Об этом свидетельствуют данные базы Замоскворецкого суда Москвы.

Иск был зарегистрирован в суде 25 октября. Дата заседания по делу пока не назначена.

Минюст признал Белого иноагентом 1 сентября 2023 г. Тогда же в список иноагентов был включен лауреат Нобелевской премии мира, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов (признан в РФ иноагентом).

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Из аккаунтов Белого в соцсетях следует, что сейчас он находится не в России. У комика идет концертный тур по разным городам Европы.

До этого иски к Минюсту с требованием снять с них статус иноагента подали певица Земфира (признана иноагентом 10 февраля), музыкант и продюсер Семен Слепаков (признан иноагентом 14 апреля), юморист Максим Галкин (признан иноагентом 16 сентября 2022 г.), блогер Илья Варламов (признан иноагентом 23 марта) и лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский (признан иноагентом 31 марта). Суд отклонил иски каждого из них.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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