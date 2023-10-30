Комик Руслан Белый потребовал снять с него статус иноагента
Бывший участник Comedy Club комик Руслан Белый (признан в РФ иноагентом) подал иск к Минюсту с требованием снять с него статус иноагента. Об этом свидетельствуют данные базы Замоскворецкого суда Москвы.
Иск был зарегистрирован в суде 25 октября. Дата заседания по делу пока не назначена.
Минюст признал Белого иноагентом 1 сентября 2023 г. Тогда же в список иноагентов был включен лауреат Нобелевской премии мира, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов (признан в РФ иноагентом).
Из аккаунтов Белого в соцсетях следует, что сейчас он находится не в России. У комика идет концертный тур по разным городам Европы.
До этого иски к Минюсту с требованием снять с них статус иноагента подали певица Земфира (признана иноагентом 10 февраля), музыкант и продюсер Семен Слепаков (признан иноагентом 14 апреля), юморист Максим Галкин (признан иноагентом 16 сентября 2022 г.), блогер Илья Варламов (признан иноагентом 23 марта) и лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский (признан иноагентом 31 марта). Суд отклонил иски каждого из них.