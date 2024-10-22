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Суд оштрафовал основательницу сети кафе «Андерсон» Татулову на 40 000 рублей

Ведомости

Таганский суд Москвы оштрафовал основательницу сети кафе «Андерсон» и экс-омбудсмена по защите малого и среднего предпринимательства Анастасию Татулову (считается в России иноагентом) по статье о нарушении порядка деятельности иностранных агентов. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Татулова признана виновной в правонарушении по ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ (осуществление лицом, не включенным в реестр иноагентов, деятельности в качестве иноагента). Суд назначил ей штраф в размере 40 000 руб.

Татулова – основательница сети кафе «Андерсон». В ноябре 2023 г. «Вкусвилл» выкупил бренд и производственные активы. Тогда же Татулова написала в своем Telegram-канале, что уже некоторое время живет в другой стране.

Министерство юстиции внесло предпринимательницу в реестр иностранных агентов в апреле 2024 г. По данным ведомства, она выступала против спецоперации, публиковала материалы иноагентов, а также якобы распространяла недостоверные сведения о российских военных.

Статус иностранного агента существует в России с 2012 г. Признавать иноагентами СМИ начали в конце 2017 г., физлиц – в конце 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности, а также запрет на рекламу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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