Суд оштрафовал основательницу сети кафе «Андерсон» Татулову на 40 000 рублей
Таганский суд Москвы оштрафовал основательницу сети кафе «Андерсон» и экс-омбудсмена по защите малого и среднего предпринимательства Анастасию Татулову
Татулова признана виновной в правонарушении по ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ (осуществление лицом, не включенным в реестр иноагентов, деятельности в качестве иноагента). Суд назначил ей штраф в размере 40 000 руб.
Татулова – основательница сети кафе «Андерсон». В ноябре 2023 г. «Вкусвилл» выкупил бренд и производственные активы. Тогда же Татулова написала в своем Telegram-канале, что уже некоторое время живет в другой стране.
Министерство юстиции внесло предпринимательницу в реестр иностранных агентов в апреле 2024 г. По данным ведомства, она выступала против спецоперации, публиковала материалы иноагентов, а также якобы распространяла недостоверные сведения о российских военных.
Статус иностранного агента существует в России с 2012 г. Признавать иноагентами СМИ начали в конце 2017 г., физлиц – в конце 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности, а также запрет на рекламу.