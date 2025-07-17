Путин выразил соболезнования родным и близким умершего режиссера Юрия Кары

Кара родился 12 ноября 1954 г. в Донецке. Широкую известность получил благодаря дипломной работе – фильму «Завтра была война» (1987) по повести Бориса Васильева, стилизованному под киноэстетику 1930-х гг. Картина была продана в 48 стран. В 1988 г. снял фильм «Воры в законе», удостоенный премии «Золотой Дюк» на Одесском кинофестивале. В 1990 г. представлял в США свою картину «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным», в том числе в конгрессе США.