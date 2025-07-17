Умер режиссер Юрий Кара

Умер режиссер Юрий КараОн снял «Завтра была война», «Воры в законе» и «Мастер и Маргарита»
В Ялте на 71-м году жизни скончался советский и российский кинорежиссер, сценарист, продюсер, актер, заслуженный деятель искусств РФ Юрий Кара. Об сообщил «Московский комсомолец».
Кара родился 12 ноября 1954 г. в Донецке. В 1972 г. окончил физико-математическую школу №17 и поступил в Московский институт стали и сплавов, который окончил в 1978 г. по специальности «физика металлов». Во время учебы руководил институтским ВИА. После окончания работал инженером-радиофизиком в Донецке, стал кандидатом физико-математических наук.
В 1982 г. поступил во ВГИК (мастерская С. Герасимова и Т. Макаровой), окончил его в 1987 г. Широкую известность получил благодаря дипломной работе – фильму «Завтра была война» (1987) по повести Бориса Васильева, стилизованному под киноэстетику 1930-х гг. Картина была продана в 48 стран. В 1988 г. снял фильм «Воры в законе», удостоенный премии «Золотой Дюк» на Одесском кинофестивале. В 1990 г. представлял в США свою картину «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным», в том числе в конгрессе США.