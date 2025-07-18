Росавиация сняла ограничения на работу аэропорта в Нижнем Новгороде
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Нижнего Новгорода («Стригино») отменены. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
О введении ограничений Кореняко сообщал в 04:37. Сообщение об отмене меры он опубликовал в 05:42. Ограничения потребовались для обеспечения безопасности полетов.
В 04:28 Кореняко сообщал также о снятии ограничений в подмосковном аэропорту «Внуково» и калужском «Грабцево». О введении меры во «Внуково» он информировал в 01:11 мск, а о об ограничениях в Калуге – в 13:53 мск 17 июля. По словам представителя Росавиации, за время действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» 20 самолетов, выполнявших рейсы во «Внуково».
Согласно данным Минобороны России, с 21:00 до 23:00 17 июля дежурные системы противовоздушной обороны ликвидировали 22 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над регионами России. Военные ВС РФ сбили по 10 дронов над Брянской областью и Крымом. Еще один беспилотник был нейтрализован над Московским регионом. Над территорией Орловской области также перехвачена одна воздушная цель.