Росавиация сняла ограничения на работу аэропорта в Нижнем Новгороде

В 04:28 Кореняко сообщал также о снятии ограничений в подмосковном аэропорту «Внуково» и калужском «Грабцево». О введении меры во «Внуково» он информировал в 01:11 мск, а о об ограничениях в Калуге – в 13:53 мск 17 июля. По словам представителя Росавиации, за время действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» 20 самолетов, выполнявших рейсы во «Внуково».