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Росавиация сняла ограничения на работу аэропорта в Нижнем Новгороде

Ведомости

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Нижнего Новгорода («Стригино») отменены. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

О введении ограничений Кореняко сообщал в 04:37. Сообщение об отмене меры он опубликовал в 05:42. Ограничения потребовались для обеспечения безопасности полетов.

В 04:28 Кореняко сообщал также о снятии ограничений в подмосковном аэропорту «Внуково» и калужском «Грабцево». О введении меры во «Внуково» он информировал в 01:11 мск, а о об ограничениях в Калуге – в 13:53 мск 17 июля. По словам представителя Росавиации, за время действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» 20 самолетов, выполнявших рейсы во «Внуково».

Согласно данным Минобороны России, с 21:00 до 23:00 17 июля дежурные системы противовоздушной обороны ликвидировали 22 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над регионами России. Военные ВС РФ сбили по 10 дронов над Брянской областью и Крымом. Еще один беспилотник был нейтрализован над Московским регионом. Над территорией Орловской области также перехвачена одна воздушная цель.

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