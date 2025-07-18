Минобороны сообщило об уничтожении 22 украинских БПЛА над регионами РФ

Вскоре после этого пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко объявил о введении временных ограничений на работу московских аэропортов «Жуковский» и «Домодедово». Он сообщил о введении мер в 23:13 мск. В 23:24 мск ограничения были отменены. Они действовали для обеспечения безопасности полетов.