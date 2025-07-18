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Минобороны сообщило об уничтожении 22 украинских БПЛА над регионами РФ

Ведомости

С 21:00 до 23:00 мск дежурные системы противовоздушной обороны ликвидировали 22 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

По 10 дронов соответственно было сбито над Брянской областью и Крымом. Еще один беспилотник российские военные нейтрализовали над Московским регионом. Над территорией Орловской области также перехвачена одна воздушная цель.

Вечером 17 июля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что средства противовоздушной обороны сбили беспилотник, летевший на столицу.

Вскоре после этого пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко объявил о введении временных ограничений на работу московских аэропортов «Жуковский» и «Домодедово». Он сообщил о введении мер в 23:13 мск. В 23:24 мск ограничения были отменены. Они действовали для обеспечения безопасности полетов.

В ночь на 17 июля атаки украинских беспилотников были отражены над Брянской, Курской, Смоленской, Воронежской, Белгородской, Калужской, Ленинградской и Тульской областях, Московским и Липецким регионом, а также Крымом. Всего системы противовоздушной обороны сбили 122 БПЛА.

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