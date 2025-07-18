Сотрудники ФСБ задержали жителя Феодосии за госизмену

Отмечается, что задержанный инициативно установил контакт с представителями СБУ и главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины. Он передал сведения о местах дислокации подразделений военных объектов, расположении ПВО, а также об инфраструктуре Феодосийского морского торгового порта через WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).