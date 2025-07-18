Сотрудники ФСБ задержали жителя Феодосии за госизмену
Силовики задержали жителя Феодосии по подозрению в передаче службе безопасности Украины (СБУ) сведений о расположении военных объектов и средств противовоздушной обороны. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на крымское управление ФСБ России.
Отмечается, что задержанный инициативно установил контакт с представителями СБУ и главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины. Он передал сведения о местах дислокации подразделений военных объектов, расположении ПВО, а также об инфраструктуре Феодосийского морского торгового порта через WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).
Мужчина арестован и дает признательные показания. Возбуждено уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК РФ).
17 июля сотрудники ФСБ задержали в Воронежской области агента, работавшего на украинские спецслужбы. В Центре общественных связей (ЦОС) ведомства сообщили, что мужчина передавал сведения об объектах ПВО и готовил диверсию на объекте энергетической инфраструктуры.