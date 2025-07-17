ФСБ задержала в Воронежской области готовившего диверсию украинского агента
Сотрудники ФСБ задержали в Воронежской области агента, работавшего на украинские спецслужбы. Он передавал сведения об объектах ПВО и готовил диверсию на объекте энергетической инфраструктуры, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
По информации следствия, мужчина сам связался в мессенджере с сотрудником военной разведкой минобороны Украины и поддерживал с ним контакт. Затем он дал согласие на участие в разведывательно-подрывной деятельности, собирал сведения о системах ПВО на территории Воронежской области и передавал их в переписке.
Кроме того, по указанию куратора, фигурант извлек самодельное взрывное устройство «для последующего совершения диверсионно-террористического акта на объекте энергетической инфраструктуры региона».
Против злоумышленника возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена в форме шпионажа и оказания иной помощи иностранному государству), ч. 1 ст. 30, п. «а», «в» ч. 2 ст. 281 УК РФ (приготовление к совершению диверсии группой лиц по предварительному сговору на объекты топливно-энергетического комплекса) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств). Наказание по первой и основной статье может достигать 20 лет лишения свободы.
14 июля ФСБ задержала 24-летнюю гражданку РФ и Украины, которая по заданию украинской службы безопасности (СБУ) намеревалась подорвать одного из старших офицеров в его личном автомобиле. В планах преступников было совершить теракт накануне Дня Победы.