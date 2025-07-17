ФСБ задержала в Воронежской области готовившего диверсию украинского агента

По информации следствия, мужчина сам связался в мессенджере с сотрудником военной разведкой минобороны Украины и поддерживал с ним контакт. Затем он дал согласие на участие в разведывательно-подрывной деятельности, собирал сведения о системах ПВО на территории Воронежской области и передавал их в переписке.