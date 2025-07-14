ФСБ предотвратила убийство российского офицера в Крыму
Сотрудники ФСБ задержали 24-летнюю гражданку РФ и Украины, которая по заданию украинской службы безопасности (СБУ) намеревалась подорвать одного из старших офицеров в его личном автомобиле. Об этом сообщили в ведомстве.
По данным ФСБ, теракт планировалось совершить накануне Дня Победы при помощи переданного взрывного устройства. Ведомство установило лиц, которые завербовали девушку.
Уголовное дело возбудили по ст. 205 (террористический акт) и ст. 275 УК РФ (государственная измена). Максимальное наказание по каждой из статей – 20 лет лишения свободы.
9 июля сотрудники ФСБ предотвратили подрыв железнодорожного моста в Саратовской области. Злоумышленника ликвидировали, поскольку он оказал вооруженное сопротивление при задержании. Диверсионно-террористический акт планировал гражданин РФ, который был сторонником организации, признанной в России террористической и запрещенной. Мужчина был на связи с украинской стороной и после теракта хотел уехать на Украину для участия в боевых действиях. Силовики задержали его, когда он изымал из тайника самодельное взрывное устройство (СВУ).
Следственный отдел регионального управления ФСБ России возбудил уголовное дело о незаконном обороте взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 222.1 УК РФ) и их незаконном изготовлении (ч. 2 ст. 223.1 УК РФ). Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ч. 2 ст. 205 УК РФ (теракт).