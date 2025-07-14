ФСБ предотвратила убийство российского офицера в Крыму

9 июля сотрудники ФСБ предотвратили подрыв железнодорожного моста в Саратовской области. Злоумышленника ликвидировали, поскольку он оказал вооруженное сопротивление при задержании. Диверсионно-террористический акт планировал гражданин РФ, который был сторонником организации, признанной в России террористической и запрещенной. Мужчина был на связи с украинской стороной и после теракта хотел уехать на Украину для участия в боевых действиях. Силовики задержали его, когда он изымал из тайника самодельное взрывное устройство (СВУ).