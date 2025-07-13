Трое подростков стали фигурантами дела о покушении на Собчак и Симоньян
Троим несовершеннолетним фигурантам дела о покушении на журналистку Ксению Собчак и главного редактора RT Маргариту Симоньян суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на судебные материалы.
Басманный суд Москвы продлил меру пресечения до 14 октября. Подростки также «обвиняются в избиении людей азиатской внешности», сообщает агентство.
В июле 2023 г. ФСБ заявила о предотвращении покушения на Симоньян и Собчак. В Москве и Рязанской области силовики тогда задержали членов неонацистской группировки «Параграф-88», которые вели разведку «по адресам работы и проживания» Симоньян и Собчак. За каждое убийство они должны были получить по 1,5 млн руб. Один из фигурантов заявил, что получил задание убить журналисток от Службы безопасности Украины, а за разведку местности членам неонацистской группировки, по его словам, заплатили 20 000 руб.
СК завершил расследование дела о покушениях в августе прошлого года. Все обвиняемые по нему на тот момент были арестованы. По данным ТАСС, по делу сейчас проходят восемь человек.