Газета
Телеграм
Главная / Общество /

Трое подростков стали фигурантами дела о покушении на Собчак и Симоньян

Ведомости

Троим несовершеннолетним фигурантам дела о покушении на журналистку Ксению Собчак и главного редактора RT Маргариту Симоньян суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

Басманный суд Москвы продлил меру пресечения до 14 октября. Подростки также «обвиняются в избиении людей азиатской внешности», сообщает агентство.

В июле 2023 г. ФСБ заявила о предотвращении покушения на Симоньян и Собчак. В Москве и Рязанской области силовики тогда задержали членов неонацистской группировки «Параграф-88», которые вели разведку «по адресам работы и проживания» Симоньян и Собчак. За каждое убийство они должны были получить по 1,5 млн руб. Один из фигурантов заявил, что получил задание убить журналисток от Службы безопасности Украины, а за разведку местности членам неонацистской группировки, по его словам, заплатили 20 000 руб.

СК завершил расследование дела о покушениях в августе прошлого года. Все обвиняемые по нему на тот момент были арестованы. По данным ТАСС, по делу сейчас проходят восемь человек.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных