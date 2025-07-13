Трое подростков стали фигурантами дела о покушении на Собчак и Симоньян

В июле 2023 г. ФСБ заявила о предотвращении покушения на Симоньян и Собчак. В Москве и Рязанской области силовики тогда задержали членов неонацистской группировки «Параграф-88», которые вели разведку «по адресам работы и проживания» Симоньян и Собчак. За каждое убийство они должны были получить по 1,5 млн руб. Один из фигурантов заявил, что получил задание убить журналисток от Службы безопасности Украины, а за разведку местности членам неонацистской группировки, по его словам, заплатили 20 000 руб.