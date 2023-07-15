ФСБ показала видео допроса подозреваемого в подготовке покушения на Симоньян
Один из задержанных по делу о подготовке покушения на журналистов Маргариту Симоньян и Ксению Собчак заявил, что получил задание убить их от Службы безопасности Украины (СБУ), а за разведку местности членам неонацистской группировки, по его словам, заплатили 20 000 руб. Об этом он сообщил на допросе, видео которого опубликовала ФСБ, пишет ТАСС.
«Я создал нацистскую группировку "Параграф-88". Связался с СБУ. <…> Мы получили задание на убийства Симоньян и Собчак. Провели разведку местности, за что получили 20 000», – сказал он.
Следствие сегодня ходатайствовало об аресте шестерых человек, задержанных по делу о покушении на Собчак и Симоньян. Среди подозреваемых есть несовершеннолетние, писал ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.
15 июля ФСБ сообщила, что предотвратила подготовку украинскими спецслужбами убийства главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян. По данным службы, Киев также планировал убийство журналистки Ксении Собчак. В Москве и Рязанской области были задержаны члены неонацистской группировки «Параграф-88», они провели разведку «по адресам работы и проживания» Симоньян и Собчак, говорилось в сообщении. За каждое убийство задержанные, по их словам, должны были получить по 1,5 млн руб. У готовивших покушение изъяли автомат Калашникова и 90 патронов к нему, ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, шевроны, а также флаги с нацистской символикой и нацистскую литературу.
«ФСБ вместе с МВД и СК задержали группу, которая по заказу Украины готовила мое убийство. Следили за мной, знали все мои адреса. Работаем, братья!» – прокомментировала случившееся Симоньян.