СК потребовал арестовать подозреваемых в подготовке покушения на Симоньян и Собчак
Следственный комитет РФ потребовал арестовать шестерых подозреваемых в подготовке покушения на журналистов Маргариту Симоньян и Ксению Собчак, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Басманного суда Москвы.
Там рассказали, что в суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Михаилу Балашову, Егору Савельеву, а также подозреваемым Новику, Захарову, Гусеву и Емельянову.
Ранее сегодня ФСБ сообщила, что предотвратила подготовку украинскими спецслужбами убийства главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян. По данным службы, Киев также планировал убийство журналистки Ксении Собчак. В Москве и Рязанской области были задержаны члены неонацистской группировки «Параграф-88», они провели разведку «по адресам работы и проживания» Симоньян и Собчак, говорится в сообщении. За каждое убийство задержанные, по их словам, должны были получить по 1,5 млн руб. У готовивших покушение изъяли автомат Калашникова и 90 патронов к нему, ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, шевроны, а также флаги с нацистской символикой и нацистскую литературу.
«ФСБ вместе с МВД и СК задержали группу, которая по заказу украины готовила мое убийство. Следили за мной, знали все мои адреса. Работаем ,братья!» – прокомментировала случившееся Симоньян.