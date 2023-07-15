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СК потребовал арестовать подозреваемых в подготовке покушения на Симоньян и Собчак

Ведомости

Следственный комитет РФ потребовал арестовать шестерых подозреваемых в подготовке покушения на журналистов Маргариту Симоньян и Ксению Собчак, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Басманного суда Москвы.

Там рассказали, что в суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Михаилу Балашову, Егору Савельеву, а также подозреваемым Новику, Захарову, Гусеву и Емельянову.

Ранее сегодня ФСБ сообщила, что предотвратила подготовку украинскими спецслужбами убийства главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян. По данным службы, Киев также планировал убийство журналистки Ксении Собчак. В Москве и Рязанской области были задержаны члены неонацистской группировки «Параграф-88», они провели разведку «по адресам работы и проживания» Симоньян и Собчак, говорится в сообщении. За каждое убийство задержанные, по их словам, должны были получить по 1,5 млн руб. У готовивших покушение изъяли автомат Калашникова и 90 патронов к нему, ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, шевроны, а также флаги с нацистской символикой и нацистскую литературу. 

«ФСБ вместе с МВД и СК задержали группу, которая по заказу украины готовила мое убийство. Следили за мной, знали все мои адреса. Работаем ,братья!» – прокомментировала случившееся Симоньян.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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