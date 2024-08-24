СК завершил расследование дела о покушении на Симоньян и Собчак

По информации агентства, следствие полагает, что Барышников является одним из организаторов преступления. Ему инкриминируют несколько эпизодов разбойных нападений, хулиганства, а также незаконное хранение оружия и покушение на убийство двух и более лиц. Прежде фигурант не был судим. Кроме него по делу проходят еще семь человек, в их числе – Вячеслав Емельянов. Его обвиняют в хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ). На момент подготовки преступления часть фигурантов были несовершеннолетними. Все обвиняемые арестованы.