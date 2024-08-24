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СК завершил расследование дела о покушении на Симоньян и Собчак

Ведомости

Следственный комитет (СК) России завершил предварительное расследование по делу о покушении на убийство главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак, сообщил ТАСС Дмитрий Джулай, адвокат обвиняемого Михаила Барышникова.

Он отметил, что фигуранты знакомятся с материалами дела, объем которых «довольно большой».

По информации агентства, следствие полагает, что Барышников является одним из организаторов преступления. Ему инкриминируют несколько эпизодов разбойных нападений, хулиганства, а также незаконное хранение оружия и покушение на убийство двух и более лиц. Прежде фигурант не был судим. Кроме него по делу проходят еще семь человек, в их числе – Вячеслав Емельянов. Его обвиняют в хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ). На момент подготовки преступления часть фигурантов были несовершеннолетними. Все обвиняемые арестованы. 

24 августа сообщалось, что следствие провело очную ставку с обвиняемыми в подготовке покушений на журналисток. ТАСС уточняет, что по делу были допрошены свидетели и обвиняемые, проведены несколько экспертиз, проанализировано содержимое телефонов и переписок в соцсетях фигурантов, другие следственные действия.

О готовящемся на Симоньян и Собчак покушении стало известно в июле 2023 г. Подготовкой убийства занимались украинские спецслужбы, их планы были сорваны ФСБ России совместно с СКР и МВД. В рамках операции в Москве и Рязанской области были задержаны члены неонацистской группировки «Параграф-88», которые провели разведку «по адресам работы и проживания» женщин. По информации ФСБ, за убийство журналисток злоумышленникам обещали по 1,5 млн руб.

В июле 2023 г. стало известно о трех новых фигурантах дела о покушении. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», следователи связали задержание молодых людей с деятельностью группировки «Параграф-88».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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