СК завершил расследование дела о покушении на Симоньян и Собчак
Следственный комитет (СК) России завершил предварительное расследование по делу о покушении на убийство главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак, сообщил ТАСС Дмитрий Джулай, адвокат обвиняемого Михаила Барышникова.
Он отметил, что фигуранты знакомятся с материалами дела, объем которых «довольно большой».
По информации агентства, следствие полагает, что Барышников является одним из организаторов преступления. Ему инкриминируют несколько эпизодов разбойных нападений, хулиганства, а также незаконное хранение оружия и покушение на убийство двух и более лиц. Прежде фигурант не был судим. Кроме него по делу проходят еще семь человек, в их числе – Вячеслав Емельянов. Его обвиняют в хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ). На момент подготовки преступления часть фигурантов были несовершеннолетними. Все обвиняемые арестованы.
24 августа сообщалось, что следствие провело очную ставку с обвиняемыми в подготовке покушений на журналисток. ТАСС уточняет, что по делу были допрошены свидетели и обвиняемые, проведены несколько экспертиз, проанализировано содержимое телефонов и переписок в соцсетях фигурантов, другие следственные действия.
О готовящемся на Симоньян и Собчак покушении стало известно в июле 2023 г. Подготовкой убийства занимались украинские спецслужбы, их планы были сорваны ФСБ России совместно с СКР и МВД. В рамках операции в Москве и Рязанской области были задержаны члены неонацистской группировки «Параграф-88», которые провели разведку «по адресам работы и проживания» женщин. По информации ФСБ, за убийство журналисток злоумышленникам обещали по 1,5 млн руб.
В июле 2023 г. стало известно о трех новых фигурантах дела о покушении. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», следователи связали задержание молодых людей с деятельностью группировки «Параграф-88».