Следствие провело очную ставку с обвиняемыми по делу о покушении на Симоньян
Следствие провело очную ставку с обвиняемыми в подготовке покушений на главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак, пишет «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.
«С момента избрания меры пресечения <…> была проведена очная ставка между обвиняемыми», – говорится в материалах.
ФСБ России в середине июля 2023 г. сообщила, что совместно с СКР и МВД предотвратила подготовку украинскими спецслужбами убийства Симоньян и Собчак. В рамках операции в Москве и Рязанской области были задержаны члены неонацистской группировки «Параграф-88», которые провели разведку «по адресам работы и проживания» женщин. В ФСБ утверждали, что за убийство журналисток злоумышленники должны были получить по 1,5 млн руб. Фигурантов тогда же арестовали, среди них были несовершеннолетние.
В июле текущего года стало известно о трех новых фигурантах дела о покушении. Telegram-канал «Осторожно, новости» писал, что в СКР связали задержание молодых людей с деятельностью группировки «Параграф-88».