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Следствие провело очную ставку с обвиняемыми по делу о покушении на Симоньян

Ведомости

Следствие провело очную ставку с обвиняемыми в подготовке покушений на главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак, пишет «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

«С момента избрания меры пресечения <…> была проведена очная ставка между обвиняемыми», – говорится в материалах.

ФСБ России в середине июля 2023 г. сообщила, что совместно с СКР и МВД предотвратила подготовку украинскими спецслужбами убийства Симоньян и Собчак. В рамках операции в Москве и Рязанской области были задержаны члены неонацистской группировки «Параграф-88», которые провели разведку «по адресам работы и проживания» женщин. В ФСБ утверждали, что за убийство журналисток злоумышленники должны были получить по 1,5 млн руб. Фигурантов тогда же арестовали, среди них были несовершеннолетние.

В июле текущего года стало известно о трех новых фигурантах дела о покушении. Telegram-канал «Осторожно, новости» писал, что в СКР связали задержание молодых людей с деятельностью группировки «Параграф-88».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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