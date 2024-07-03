В деле о покушении на Собчак и Симоньян появились новые фигуранты

15 июля 2023 г. ФСБ России сообщила, что совместно с СКР и МВД предотвратила подготовку украинскими спецслужбами убийства главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян. По данным спецслужбы, Киев также планировал убийство журналистки Ксении Собчак. В рамках операции в Москве и Рязанской области были задержаны члены неонацистской группировки «Параграф-88», которые провели разведку «по адресам работы и проживания» женщин. В ФСБ утверждали, что за убийство журналисток злоумышленники должны были получить по 1,5 млн руб. Фигурантов тогда же арестовали, среди них были несовершеннолетние.