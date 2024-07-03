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В деле о покушении на Собчак и Симоньян появились новые фигуранты

Ведомости

По делу о покушении на убийство журналисток Маргариты Симоньян и Ксении Собчак появились три новых фигуранта, один из них является учеником восьмого класса. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», принадлежащий Собчак.

Среди фигурантов также студент колледжа связи Андрей Детковский и монтажник Сергей Короленков, говорится в посте. Их задержали в мае по делу о хулиганстве и избрали меру пресечения в виде запрета покидать жилье в ночное время, пишет канал. По данным «Осторожно, новости», в Следственном комитете России (СКР) связали задержание молодых людей с деятельностью неонацистской группировки «Параграф-88», которую обвиняли в подготовке покушений на Симоньян и Собчак.

15 июля 2023 г. ФСБ России сообщила, что совместно с СКР и МВД предотвратила подготовку украинскими спецслужбами убийства главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян. По данным спецслужбы, Киев также планировал убийство журналистки Ксении Собчак. В рамках операции в Москве и Рязанской области были задержаны члены неонацистской группировки «Параграф-88», которые провели разведку «по адресам работы и проживания» женщин. В ФСБ утверждали, что за убийство журналисток злоумышленники должны были получить по 1,5 млн руб. Фигурантов тогда же арестовали, среди них были несовершеннолетние.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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