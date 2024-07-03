В деле о покушении на Собчак и Симоньян появились новые фигуранты
По делу о покушении на убийство журналисток Маргариты Симоньян и Ксении Собчак появились три новых фигуранта, один из них является учеником восьмого класса. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», принадлежащий Собчак.
Среди фигурантов также студент колледжа связи Андрей Детковский и монтажник Сергей Короленков, говорится в посте. Их задержали в мае по делу о хулиганстве и избрали меру пресечения в виде запрета покидать жилье в ночное время, пишет канал. По данным «Осторожно, новости», в Следственном комитете России (СКР) связали задержание молодых людей с деятельностью неонацистской группировки «Параграф-88», которую обвиняли в подготовке покушений на Симоньян и Собчак.
15 июля 2023 г. ФСБ России сообщила, что совместно с СКР и МВД предотвратила подготовку украинскими спецслужбами убийства главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян. По данным спецслужбы, Киев также планировал убийство журналистки Ксении Собчак. В рамках операции в Москве и Рязанской области были задержаны члены неонацистской группировки «Параграф-88», которые провели разведку «по адресам работы и проживания» женщин. В ФСБ утверждали, что за убийство журналисток злоумышленники должны были получить по 1,5 млн руб. Фигурантов тогда же арестовали, среди них были несовершеннолетние.